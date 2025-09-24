Catania compie un passo importante nel suo percorso culturale: la città etnea presenta ufficialmente il dossier di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028. L’iniziativa, frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, associazioni e società specializzate, mira a proporre Catania come protagonista culturale a livello nazionale, valorizzando la storia, l’arte e le eccellenze locali.

La conferenza stampa di presentazione

L’appuntamento è fissato per venerdì 26 settembre, alle ore 10.30, presso la Sala Vaccarini delle Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero. Durante la conferenza stampa saranno illustrati i contenuti del dossier dal Sindaco Enrico Trantino, alla presenza del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno.

A supporto del Comune hanno lavorato le società specializzate PTSCLAS e Melting Pro, incaricate di coordinare la redazione del progetto e di integrare le numerose proposte provenienti dal territorio. Sarà un momento in cui verrà illustrato il programma culturale completo, che si fonda su un percorso partecipativo che ha coinvolto associazioni e realtà istituzionali.

L’invio del dossier al Ministero della Cultura

Il dossier di candidatura sarà formalmente inviato al Ministero della Cultura giovedì 25 settembre, un passo cruciale che segna l’inizio ufficiale della sfida di Catania per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La candidatura non si limita a presentare eventi e iniziative, ma riflette una visione complessiva di sviluppo culturale, inclusivo e sostenibile, capace di valorizzare il patrimonio storico e artistico della città.

Il logo ufficiale di “Catania 2028”

La conferenza stampa sarà anche l’occasione per svelare in anteprima il logo ufficiale della candidatura, simbolo identitario e distintivo della visione culturale di Catania. Il logo rappresenta la città come un luogo di creatività, innovazione e dialogo tra tradizione e modernità. Sarà il marchio che accompagnerà tutte le iniziative, comunicazioni e eventi legati alla candidatura.

Il ruolo delle associazioni e del comitato promotore

Alla realizzazione del dossier hanno contribuito numerose realtà associative e istituzionali che, con idee e proposte concrete, hanno dato forma al programma culturale. Il Comitato Promotore ha coordinato il lavoro di sintesi e costruzione del dossier, garantendo che il progetto fosse coerente, organico e rappresentativo della città e del suo tessuto culturale.