La Torre Leone di Librino si trova in una situazione di grave degrado e pericolo, con fogne che scoppiano nei garage e all’aperto, impianti elettrici non sicuri e lavori di ristrutturazione incompleti. A questi problemi si aggiungono disservizi costanti agli ascensori e gravi problemi igienico-sanitari, che mettono a rischio la salute dei residenti. I consiglieri comunali del M5s, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, denunciano l’assenza di interventi da parte dell’amministrazione comunale, nonostante le numerose sollecitazioni e sopralluoghi.

“Negli ultimi due anni abbiamo fatto pressione sull’amministrazione per affrontare queste criticità, sollevando il problema nelle commissioni di merito, in consiglio comunale e visitando regolarmente i garage e i locali dell’edificio dove i lavori sono stati eseguiti in modo approssimativo,” dichiarano i consiglieri. Bonaccorsi aggiunge: “Durante un recente sopralluogo con la quinta commissione consiliare abbiamo documentato la situazione e richiesto formalmente interventi di espurgo e pulizia, nonché controlli sugli ascensori. Tuttavia, nessuno dei problemi segnalati è stato ancora risolto. Cosa sta aspettando il Comune? Che qualcuno si faccia male negli ascensori o che qualcuno si ammali a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie causate da un impianto fognario malfunzionante?”.

Ciancio sottolinea: “Torre Leone è proprietà del Comune e come tale merita la stessa attenzione riservata ad altre aree del salotto buono della città”. I consiglieri concludono chiedendo al Sindaco e agli assessori di intervenire immediatamente per garantire la sicurezza e la salute dei residenti, poiché “le promesse e gli interventi parziali non sono più sufficienti”.