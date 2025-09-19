Concorso tecnici di laboratorio biomedico: L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” ha pubblicato un nuovo concorso per tecnici di laboratorio biomedico. L’opportunità riguarda 3 assunzioni a tempo pieno e indeterminato da destinare alle sedi di Caltanissetta, Catania e Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).
Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al 1º ottobre 2025. Di seguito tutti i dettagli su requisiti, modalità di selezione e come candidarsi.
Concorso tecnici di laboratorio biomedico: Requisiti richiesti
Per partecipare al concorso tecnici di laboratorio biomedico Sicilia 2025 è necessario possedere i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, tra cui:
- cittadinanza italiana o europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica;
- assenza di condanne penali o procedimenti che impediscano l’assunzione nella PA;
- non essere stati destituiti o dispensati da pubbliche amministrazioni.
Sono inoltre richiesti requisiti specifici:
- laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (classe 5NT/03 o L/SNT3) o titoli equipollenti;
- iscrizione all’Albo professionale dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.
Un posto è riservato ai volontari delle Forze Armate.
Concorso tecnici di laboratorio biomedico: Iter di selezione
Il percorso selettivo prevede tre prove:
- Prova scritta con quesiti a risposta sintetica sulle materie oggetto del concorso.
- Prova pratica, che consisterà in tecniche e manualità tipiche della professione o nella predisposizione di atti e documenti, da illustrare anche in forma scritta.
- Prova orale, riguardante la disciplina concorsuale, le mansioni professionali, l’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese (livello intermedio).
Prima della correzione della prova scritta sarà valutato anche il punteggio dei titoli.
Concorso tecnici di laboratorio biomedico: Come candidarsi
Le domande devono essere inviate entro il 1º ottobre 2025 esclusivamente tramite il portale inPA. È indispensabile disporre di:
- SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS per accedere;
- un indirizzo di PEC personale valido.
La candidatura è semplice e si completa seguendo il link attivo sulla pagina del concorso.
Dove consultare il bando
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” e sul portale inPA. È fondamentale leggerlo attentamente per conoscere tutti i dettagli e le materie d’esame.