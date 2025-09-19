Concorso tecnici di laboratorio biomedico: L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” ha pubblicato un nuovo concorso per tecnici di laboratorio biomedico. L’opportunità riguarda 3 assunzioni a tempo pieno e indeterminato da destinare alle sedi di Caltanissetta, Catania e Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al 1º ottobre 2025. Di seguito tutti i dettagli su requisiti, modalità di selezione e come candidarsi.

Concorso tecnici di laboratorio biomedico: Requisiti richiesti

Per partecipare al concorso tecnici di laboratorio biomedico Sicilia 2025 è necessario possedere i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, tra cui:

cittadinanza italiana o europea;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica;

assenza di condanne penali o procedimenti che impediscano l’assunzione nella PA;

non essere stati destituiti o dispensati da pubbliche amministrazioni.

Sono inoltre richiesti requisiti specifici:

laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (classe 5NT/03 o L/SNT3) o titoli equipollenti;

iscrizione all’Albo professionale dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.

Un posto è riservato ai volontari delle Forze Armate.

Concorso tecnici di laboratorio biomedico: Iter di selezione

Il percorso selettivo prevede tre prove:

Prova scritta con quesiti a risposta sintetica sulle materie oggetto del concorso. Prova pratica, che consisterà in tecniche e manualità tipiche della professione o nella predisposizione di atti e documenti, da illustrare anche in forma scritta. Prova orale, riguardante la disciplina concorsuale, le mansioni professionali, l’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese (livello intermedio).

Prima della correzione della prova scritta sarà valutato anche il punteggio dei titoli.

Concorso tecnici di laboratorio biomedico: Come candidarsi

Le domande devono essere inviate entro il 1º ottobre 2025 esclusivamente tramite il portale inPA. È indispensabile disporre di:

SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS per accedere;

un indirizzo di PEC personale valido.

La candidatura è semplice e si completa seguendo il link attivo sulla pagina del concorso.

Dove consultare il bando

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” e sul portale inPA. È fondamentale leggerlo attentamente per conoscere tutti i dettagli e le materie d’esame.