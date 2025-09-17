Già online le modalità per presentare le istanze di assegnazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute durante l’anno 2024/25!

L’università di Catania ha infatti aperto la selezione per l’attribuzione dei contributi erogati dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che hanno appositamente stanziato un fondo di 16,2 milioni di euro. Di seguito tutte le informazioni a riguardo e come presentare l’istanza di assegnazione.

Come presentare richiesta contributi per fuori sede

Per presentare l’ istanza di assegnazione tutti gli studenti fuori sede dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

essere iscritti hai corsi di studio all’università di Catania nell’anno accademico 2024/25;

all’università di Catania nell’anno accademico 2024/25; gli studenti dovranno essere intestatari di un c ontratto regolarmente registrato presso l’agenzia delle entrate per la locazione di un immobile abitativo, per il quale sono state sostenute spese durante l’aa 2024/25 o anno solare 2025;

presso l’agenzia delle entrate per la locazione di un immobile abitativo, per il quale sono state sostenute spese durante l’aa 2024/25 o anno solare 2025; inoltre, studenti dovranno essere appartenenti al nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro.

Sono riconosciuti fuori sede tutti gli studenti residenti in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato. Si ricorda, tale istanza potrà essere richiesta da tutti gli studenti che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l’alloggio per l’anno accademico 2024/25.

I documenti da allegare all’istanza

Per presentare correttamente l’istanza dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

ricevuta della registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;

quietanze di pagamento dei canoni corrisposti (ricevute fiscali o bonifico delle spese di affitto sostenute);

ISEEU/ISEE parificato (solo per le persone iscritte ai corsi di Dottorato o alle Scuole di Specializzazione e per gli iscritti/e ai Corsi di studio che non abbiano presentato un ISEE all’Ateneo per l’a.a. 2024/25);

eventuale ISEE corrente in corso di validità, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa in materia.

La presentazione dell’istanza deve avvenire online (Portale Studenti > Carriera > Domande > Contributo per l’alloggio) entro il 13 ottobre 2025 (ore 23:59).