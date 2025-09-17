Già online le modalità per presentare le istanze di assegnazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute durante l’anno 2024/25!
L’università di Catania ha infatti aperto la selezione per l’attribuzione dei contributi erogati dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che hanno appositamente stanziato un fondo di 16,2 milioni di euro. Di seguito tutte le informazioni a riguardo e come presentare l’istanza di assegnazione.
Come presentare richiesta contributi per fuori sede
Per presentare l’ istanza di assegnazione tutti gli studenti fuori sede dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
- essere iscritti hai corsi di studio all’università di Catania nell’anno accademico 2024/25;
- gli studenti dovranno essere intestatari di un contratto regolarmente registrato presso l’agenzia delle entrate per la locazione di un immobile abitativo, per il quale sono state sostenute spese durante l’aa 2024/25 o anno solare 2025;
- inoltre, studenti dovranno essere appartenenti al nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro.
Sono riconosciuti fuori sede tutti gli studenti residenti in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato. Si ricorda, tale istanza potrà essere richiesta da tutti gli studenti che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l’alloggio per l’anno accademico 2024/25.
I documenti da allegare all’istanza
Per presentare correttamente l’istanza dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- ricevuta della registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- quietanze di pagamento dei canoni corrisposti (ricevute fiscali o bonifico delle spese di affitto sostenute);
- ISEEU/ISEE parificato (solo per le persone iscritte ai corsi di Dottorato o alle Scuole di Specializzazione e per gli iscritti/e ai Corsi di studio che non abbiano presentato un ISEE all’Ateneo per l’a.a. 2024/25);
- eventuale ISEE corrente in corso di validità, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa in materia.
La presentazione dell’istanza deve avvenire online (Portale Studenti > Carriera > Domande > Contributo per l’alloggio) entro il 13 ottobre 2025 (ore 23:59).