Borsa di studio: sono in arrivo diverse borse studio per premiare l’impegno di tutti i ragazzi della scola secondaria di primo grado. In questi giorni si potranno richiedere le borse studio “Supermedia” per tutti i giovani che abbiano concluso il ciclo delle superiori nell’anno scolastico 2024/2025! Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Borsa di studio, chi potrà fare richiesta

secondo il bando potranno fare richieste della borsa di studio “supermedia” tutti gli studenti orfani o i figli di:

soggetti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

aderenti alla Gestione assistenza magistrale;

aderenti alla Gestione assistenza magistrale; dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dipendenti ex Ipost, soggetti alla trattenuta dello 0,40% prevista dalla legge n. 208 del 1952;

S.p.A. e dipendenti ex Ipost, soggetti alla trattenuta dello 0,40% prevista dalla legge n. 208 del 1952; pensionati già appartenenti all’ex Ipost.

Per quest’anno il valore delle borse di studio previsto varierà tra 750 e 1300 euro, in base ai criteri stabiliti dal bando.

Borsa di studio, requisiti scolastici richiesti

si ricorda che per accedere al concorso sarà necessario aver ottenuto la promozione dell’anno scolastico 2024/2025 con una votazione finale pari almeno a 8/10. Inoltre, per tutti gli studenti con disabilità, riconosciuti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92, la soglia minima è ridotta a 7/10, restando comunque obbligatoria una valutazione numerica. Sarà anche necessario non risultare in ritardo nel percorso scolastico per più di un anno, secondo il bando il ritardo si calcola a partire dall’iscrizione al primo anno della scuola primaria, fino al termine del ciclo previsto dal bando, indipendentemente dalle cause o dall’età dell’alunno.

Si ricorda che non saranno presi in considerazione giudizio non numerici nei casi in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia comunicato uno stato di “non valutato”.

Borsa di studio, quando e come poter presentare domanda

Le domande potranno essere trasmesse a partire dalle ore 12:00 del 22 settembre 2025 fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2025. Per poter inviare la richiesta, tutte le domande dovranno essere presentate attraverso la propria area riservata del sito www.inps.it. A questo punto sarà necessario digitare nella stringa di ricerca “Portale Prestazioni welfare” e cliccare su “Accedi all’area tematica”. Una volta dentro il portale bisognerà cliccare su “Vai a gestione domanda” ed infine sulla scheda “Presentazione domanda” cliccare “Utilizza il servizio”. Gli utenti dovranno selezionare la voce “Supermedia”. In alternativa, è possibile accedere al servizio digitando “Portale Prestazioni Welfare” nel motore di ricerca del sito ed effettuare i passaggi sopra indicati