Lavoro Catania: la città di Catania è attualmente alla ricerca di tutor e docenti! Le risorse selezionate saranno chiamate a svolgere attività all’interno del Progetto “Formetro P.A. Formare la Città Metropolitana di Catania“, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – PNRR. Potranno partecipare anche i giovani laureati in possesso di una laurea triennale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 22 settembre 2025. Di seguito i dettagli e i requisiti.

Lavoro Catania, le nuove selezioni in arrivo

Attualmente la città di Catania necessita di nuove risorse per il Progetto del PNRR “Formetro P.A. – Formare la Città Metropolitana di Catania”, Avviso “PerForma PA – Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche” avente ad oggetto lo sviluppo di percorsi formativi per i dipendenti della Città.

Nello specifico sono richieste le seguenti figure:

n. 2 incarichi di collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di tutor di processo;

per lo svolgimento di attività di tutor di processo; n. 1 contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento di attività di docenza.

Resi nori anche le retribuzione. A ciascun tutor spetterà un pagamento pari a € 725,00. Mentre, a ciascun docente spetterà compenso lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’ente, pari a € 12.980,80.

Lavoro Catania, i requisiti richiesti

per poter partecipare al nuovo concorso saranno richiesti i seguenti requisiti perché vorrà candidarsi come tutor dovrà essere in possesso di.

una laurea triennale, in discipline psicologiche, sociologiche, pedagogiche o cultura equivalente;

in discipline psicologiche, sociologiche, pedagogiche o cultura equivalente; esperienza nel ruolo di minimo 3 anni.

Per i docenti è richiesta invece:

esperienza nel ruolo di minimo 10 anni;

nel ruolo di minimo 10 anni; laurea magistrale / vecchio ordinamento o cultura equivalente;

/ vecchio ordinamento o cultura equivalente; essere in servizio, quale professore di I o di II fascia o ricercatore presso un’Università Italiana da almeno 10 anni o aver avuto incarichi di docenza presso un’Università Italiana per almeno 10 anni.

Lavoro Catania, come si svolge la selezione

secondo il bando la selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali. Inoltre i futuri tutor dovranno sostenere un colloquio che avrà come oggetto d’esame: