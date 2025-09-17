Dal 21 al 25 settembre 2025, il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà la VII edizione di Etnabook, il Festival Internazionale del Libro e della Cultura, inserito all’interno della rassegna Catania Summer Fest.

Anche quest’anno, Etnabook si conferma come un punto di riferimento per la promozione della lettura, del dialogo e della partecipazione culturale. Come da tradizione, ogni edizione del festival ruota attorno a un tema centrale. Per il 2025, il Comitato Scientifico, presieduto da Salvatore Massimo Fazio, ha scelto il tema “Resistere”.

Attraverso incontri, dibattiti, presentazioni e attività artistiche, Etnabook celebrerà il valore della resilienza e la capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, mettendo in luce il potere della cultura, della letteratura e dell’arte come strumenti di resistenza, consapevolezza e cambiamento.

Gli eventi da non perdere per l’edizione 2025

Il programma della nuova edizione di Etnabook 2025 prenderà il via domenica 21 settembre con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla cultura e alla lettura. Dalle 10:00 alle 20:00, in Piazza Scammacca a Catania, si terrà l’evento speciale “Piazza Letteraria”, curato da Effetto Etneo: uno spazio aperto al pubblico dove la parola scritta sarà protagonista attraverso incontri, esposizioni e attività legate al mondo dei libri. In serata, alle 20:30, nella Corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura (in via Vittorio Emanuele II), si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Etnabook – Cultura sotto il vulcano. A condurre l’evento saranno Paolo Maria Noseda e Simona Zagarella, in una serata dedicata agli autori e alle opere che si sono distinte per originalità e valore letterario.

Il festival si concluderà con un appuntamento speciale, mercoledì 1 ottobre, presso il Mondadori Bookstore di via Gabriele D’Annunzio 115, sempre a Catania. Alle 18:00 si terrà “L’Ottava di Etnabook”, un incontro con la scrittrice Anna Mallamo, che presenterà il suo libro “Col buio me la vedo io” (Einaudi), in dialogo con la scrittrice e giornalista Elvira Seminara.