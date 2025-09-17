Assunzioni Sephora: Sephora, leader internazionale nel settore beauty, è alla ricerca di nuovo personale, per le loro sedi in tutta Italia! La nuova forza lavoro sarà occupata in diverse aree utili all’azienda:dai negozi alle operazioni logistiche, fino a ruoli di coordinamento e marketing negli uffici. Di seguito tutti i dettagli a riguardo e i requisiti richiesti.

Assunzioni Sephora, posizioni per beauty advisor

Sephora, uno dei marchi leader a livello mondiale nel settore della bellezza e della cosmetica, è attualmente alla ricerca di diversi beauty advisor in tutta Italia. Ricercano nuovi appassionanti del mondo beauty da inserire le diversi team! La risorsa selezionata avrà il compito di accogliere i clienti all’interno dello store, guidandoli nella scelta dei prodotti più adatti alle loro esigenze attraverso consulenze mirate e professionali. Tra le mansioni previste rientrano anche l’organizzazione e la gestione del magazzino, il riassortimento degli scaffali e il mantenimento dell’ordine e della pulizia all’interno dello store.

Tra i diversi requisiti richiesti vi è:

Esperienza pregressa in ruoli simili nel settore retail o beauty;

conoscenza dei principali KPI di vendita;

diploma di scuola superiore;

buona conoscenza della lingua inglese.

Tra le sedi di lavoro vi è anche quella di Catania! Per conoscere le altre sedi si rimanda al sito ufficiale di Sephora.

Assunzioni Sephora, assistente di magazzino

Aperte anche nuove posizioni per assistenti di magazzino. La nuova risorsa supporterà il direttore di negozio nella gestione delle attività di magazzino e della delivery. Inoltre, si occuperà di: ricezione e movimentazione merci, organizzazione del magazzino, gestione dell’inventario e verifica giacenze. Tra le altre mansioni sarà attivamente coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi del punto vendita. Tra i vari requisiti richiesti vi è: esperienza pregressa nello stesso settore, doti organizzative e resistenza allo stress. Per questa offerta di lavoro sono disponibili due sedi in tutta Italia: Milano e Roma.

Assunzioni Sephora, specialist e store manager

Aperte anche diverse posizioni per specialist che si occuperà di coordinare il proprio reparto all’interno dello store, monitorare il KPI e gestire le attività commerciali, eventi e campagne CRM. Inoltre, sarà responsabile della formazione dei nuovi collaboratori. Per questa mansione è richiesto un’esperienza di 3/4 anni in ruoli analoghi. Sono aperte diverse posizioni in tutta Italia, per conoscerle si rimanda al sito ufficiale di Sephora.

Nuove posizioni anche per store manager. La nuova forza di lavoro gestirà il conto economico dello store, coordinerà gli specialist, e collaborerà con il dipartimento HR per progettare percorsi di crescita. Sono richiesti almeno 3/4 anni di esperienza in ruoli simili. In questo caso le sedi di lavoro sono quelle di Milano e Verona.