Lavoro Catania: La Città Metropolitana di Catania ha aperto le selezioni per tutor e docenti nell’ambito del progetto “Formetro P.A. – Formare la Città Metropolitana di Catania”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di incarichi professionali rivolti a laureati che abbiano maturato una significativa esperienza nel settore della formazione e della didattica.

Le candidature devono essere presentate entro il 22 settembre 2025 attraverso il portale inPA, piattaforma nazionale dedicata al reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

Lavoro Catania: Quali incarichi sono disponibili

La selezione riguarda tre figure professionali:

2 tutor di processo, incaricati di supportare lo sviluppo dei percorsi formativi;

incaricati di supportare lo sviluppo dei percorsi formativi; 1 docente, responsabile delle attività di insegnamento e coordinamento dei contenuti formativi.

Gli incarichi saranno conferiti tramite contratti di prestazione d’opera intellettuale e avranno come obiettivo principale la crescita professionale del personale dipendente della Città Metropolitana.

Lavoro Catania: Compensi previsti per tutor e docenti

Per rendere chiara la differenza economica tra i profili, la Città Metropolitana di Catania ha stabilito i seguenti compensi:

Tutor: 725 euro lordi complessivi, corrisposti in un’unica soluzione entro dicembre 2025;

725 euro lordi complessivi, corrisposti in un’unica soluzione entro dicembre 2025; Docente: 12.980,80 euro lordi, anch’essi erogati entro la fine dell’anno.

Requisiti richiesti per partecipare

I requisiti cambiano a seconda del profilo:

Per i tutor:

Laurea triennale in discipline psicologiche, sociologiche, pedagogiche o affini;

Esperienza professionale di almeno 3 anni;

Piena idoneità giuridica (assenza di condanne, godimento dei diritti politici, cittadinanza italiana o UE).

Per i docenti:

Laurea magistrale o vecchio ordinamento;

Almeno 10 anni di esperienza come professore universitario, ricercatore o docente incaricato presso università italiane.

Come avviene la selezione

La valutazione dei candidati avverrà sulla base dei titoli culturali e professionali. Per i tutor è previsto anche un colloquio orale, finalizzato ad approfondire le esperienze maturate e verificare le competenze richieste per l’incarico.

Lavoro Catania: Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate entro il 22 settembre 2025, esclusivamente online, tramite il Portale inPA. Per accedere è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. È consigliabile disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), utile per ricevere comunicazioni ufficiali da parte dell’ente.