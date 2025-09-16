Se stai cercando offerte di lavoro a Catania, arrivano nuove opportunità grazie a Original Marines, marchio leader nell’abbigliamento casual per bambini. L’azienda, presente in oltre 40 Paesi con più di 500 punti vendita, ha avviato una campagna di assunzioni per rafforzare il proprio team nei negozi italiani, comprese diverse sedi in Sicilia.

Tra le posizioni aperte ci sono addetti alle vendite e store manager, con possibilità di crescita professionale e inserimento in un contesto dinamico e inclusivo

Original Marines: il marchio

Original Marines nasce nel 1983 a Napoli con l’obiettivo di offrire abbigliamento casual per bambini caratterizzato da qualità, comfort e prezzi accessibili. Le sue collezioni, colorate e versatili, sono pensate per adattarsi alla vita quotidiana dei più piccoli.

Oggi il brand è un punto di riferimento del settore retail, con oltre 2.000 dipendenti e una forte presenza internazionale. La filosofia aziendale punta su sicurezza, modernità e attenzione alle tendenze, mantenendo uno stile fresco e funzionale.

Lavoro Catania: Posizioni aperte in Original Marines

Original Marines è alla ricerca di nuove figure da inserire nei punti vendita, offrendo percorsi di crescita e un ambiente stimolante.

Addetti alle vendite / Sales Assistant

Gli addetti alle vendite si occuperanno di:

accoglienza e assistenza clienti durante l’acquisto;

allestimento vetrine e gestione spazi espositivi;

operazioni di cassa e supporto post-vendita.

Sono richieste buone capacità relazionali, spirito di squadra, determinazione e flessibilità.

Sedi di lavoro: tra le città coinvolte ci sono anche Catania e Belpasso, oltre a molte altre località italiane.

Store Manager

Gli store manager avranno responsabilità gestionali e di coordinamento, tra cui:

pianificazione dei turni;

monitoraggio delle performance del team tramite KPI;

gestione magazzino e visual merchandising;

motivazione del personale e raggiungimento obiettivi di vendita.

Per questa posizione è richiesta esperienza pregressa nel settore retail e attitudine alla leadership.

Sedi di lavoro: Sesto Fiorentino e Pistoia

Lavoro Catania: come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte, basta accedere alla sezione Original Marines Lavora con noi sul sito ufficiale del brand. Qui sono disponibili tutte le offerte aggiornate e le istruzioni per inviare la candidatura online.

È possibile anche presentare una candidatura spontanea, utile per essere presi in considerazione in future selezioni.