Bonus psicologo 2025: Il bonus psicologo 2025 è un contributo economico introdotto per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Reso strutturale con la legge di bilancio 2023, questo aiuto è pensato per favorire l’accesso alle cure psicologiche anche a chi ha difficoltà economiche. Il contributo non viene erogato direttamente ai cittadini beneficiari, ma riconosciuto ai professionisti che effettuano le sedute, fino a un massimo di 50 euro per incontro.

Chi può richiedere il bonus psicologo 2025

Per ottenere il bonus psicologo 2025 è necessario:

essere residenti in Italia;

avere un Isee ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 50.000 euro.

Il contributo può essere richiesto una sola volta e deve essere utilizzato presso psicoterapeuti privati regolarmente iscritti all’elenco nazionale del Cnop (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) e che abbiano aderito all’iniziativa.

Importi previsti in base all’Isee

L’importo del bonus psicologo 2025 varia in base all’Isee dichiarato:

fino a 1.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro;

fino a 1.000 euro per chi ha un Isee tra 15.000 e 30.000 euro;

fino a 500 euro per chi ha un Isee tra 30.000 e 50.000 euro.

Con le risorse stanziate per il 2025, pari a 9,5 milioni di euro, l’Inps stima che il beneficio potrà essere riconosciuto a poco più di 6.300 persone, soprattutto se la maggior parte delle richieste arriverà da chi ha diritto all’importo massimo.

Come presentare la domanda

Le domande per il bonus psicologo 2025 possono essere inviate dal 15 settembre al 14 novembre 2025 esclusivamente in modalità telematica sul portale Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns.

Le graduatorie saranno redatte a livello regionale, dando priorità a chi presenta un Isee più basso. In caso di parità di valore Isee, verrà considerato l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Tempi di utilizzo e regole importanti

Una volta pubblicate le graduatorie, i beneficiari avranno a disposizione 270 giorni per utilizzare il contributo tramite un codice univoco fornito dall’Inps. A partire dal 2025 è stata introdotta una nuova regola: chi non effettuerà almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento perderà automaticamente il diritto al bonus.