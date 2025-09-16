Bonus Auto 2025: Il Bonus Auto 2025 potrebbe finalmente diventare realtà a partire dal 15 ottobre 2025. La data non è ancora ufficiale, ma secondo le ultime indiscrezioni il meccanismo degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche entrerà in funzione proprio in autunno.

Le concessionarie avranno la possibilità di registrarsi sulla piattaforma Sogei tra il 18 e il 22 settembre 2025. Successivamente, entro 30 giorni dall’avvio delle registrazioni, la piattaforma sarà aperta anche ai cittadini. Da qui il calcolo che porta alla metà di ottobre come possibile inizio delle richieste

Come funziona il Bonus Auto 2025

La principale novità del Bonus Auto 2025 riguarda la procedura di richiesta: non saranno più le concessionarie a occuparsene direttamente, ma i consumatori dovranno inoltrare la domanda online sulla piattaforma gestita da Sogei.

Chi non avesse dimestichezza con la procedura digitale potrà comunque rivolgersi alla concessionaria, dove sarà disponibile personale di supporto.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 597 milioni di euro. Le richieste potranno essere inviate fino a giugno 2026 o comunque fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Requisiti per ottenere gli incentivi

Il Bonus Auto 2025 non sarà accessibile a tutti, ma solo a chi rispetterà precisi requisiti. Tra i principali:

Residenza in specifiche “aree urbane funzionali” , ancora da definire nel dettaglio.

, ancora da definire nel dettaglio. Prezzo massimo del veicolo , con tetto che verrà stabilito dal Ministero dell’Ambiente.

, con tetto che verrà stabilito dal Ministero dell’Ambiente. Obbligo di rottamazione di un’auto con motore fino a Euro 5.

Restano da chiarire alcuni aspetti, come le modalità precise di accesso e l’elenco ufficiale dei modelli che potranno beneficiare degli incentivi. È previsto inoltre l’introduzione di un criterio aggiuntivo, l’eco-score, che valuterà l’impatto ambientale complessivo del veicolo, dalla produzione al trasporto.

Bonus Auto 2025: vantaggi e limiti

Gli incentivi statali non saranno cumulabili con altri bonus locali o europei. Tuttavia, potranno essere sommati alle promozioni delle case automobilistiche. Questo significa che chi sceglierà di acquistare un’auto elettrica potrà beneficiare di un “doppio sconto”, con una riduzione significativa del prezzo finale.

In questo modo, il Bonus Auto 2025 potrebbe rendere le auto elettriche finalmente più accessibili a un pubblico più ampio, favorendo la transizione verso una mobilità sostenibile.