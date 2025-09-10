Bonus 2025: da sempre settembre porta con sé un aumento delle spese per tutte le famiglie, tra le più gravose si ha il fatidico rientro a scuola e l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali per i trasporti. Ma per questo mese, le famiglie potranno tirare un sospiro di sollievo e alleggerire le loro spese grazie diversi bonus e incentivi che partiranno proprio da settembre 2025. Misure pensate per alleviare il peso economico di questo periodo, offrendo un sostegno concreto a tutte le famiglie in difficoltà. Di seguito gli incentivi di settembre!

Bonus 2025, la “Carta dedicata a te”

Anche per settembre 2025 si potrà richiedere la “Carta dedicata a te”! Si tratta di una carta prepagata del valore di 500 euro, destinata a tutti i nuclei familiari con isee inferiori a 15.000 euro annui. Rispetto alle precedenti edizioni, per il 2025 il contributo potrà essere utilizzato unicamente per l’acquisto di beni di prima necessità, come ad esempio i prodotti alimentari o per l’infanzia. Anche per quest’anno rimane l’obbligo di effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre, pena la perdita del beneficio. Inoltre, entro il 28 Febbraio 2026 andrà utilizzato l’intero importo. Per richiedere la “Carta dedicata a te” non sarà necessario inviare alcune richieste, l’Inps individuerà i beneficiari del sussidio sulla base delle banche dati dei comuni. Sarà solo necessario attendere il messaggio per il ritiro in Posta oppure per la ricarica sulla carta già utilizzata in passato.

Bonus 2025, auto elettriche

Da settembre partiranno anche gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche. L‘obiettivo rimane lo stesso: favorire una transizione ecologica dei mezzi di circolazione privati. Per il 2025 il governo ha stanziato 597 milioni di euro destinati a rimpiazzare circa 39.000 veicoli inquinanti. Il bonus sarà destinato principalmente a tutti i residenti in aree urbane con più di 50.000 abitanti. Come per gli altri incentivi andranno rispettate le soglie ISEE che non devono superare i 40.000 euro annui. Inoltre a poter richiedere il bonus auto elettriche saranno anche le microimprese! In questo caso il bonus è destinato all’acquisto di due veicoli commerciali a zero emissioni.

Bonus 2025, bonus psicologo

In arrivo il 15 settembre 2025 il bonus psicologo! Durante questa data si apriranno le domande per richiedere il contributo psicologo all’Inps e ci sarà tempo fino al 18 novembre 2025 per inoltrare la domanda sul sito dell’ente. Importo massimo che si potrà ricevere sarà pari a 1.500 euro, che si tradurranno a 50 € a seduta per tutti i soggetti con un ISEE inferiore a 15.000 euro. a quota cala invece a mille euro per gli Isee tra 15 e 30mila euro e a 500 per gli si colloca nella fascia tra 30 a 50mila euro.

Tra bonus elettrodomestici e asilo nido

In arrivo anche il bonus elettrodomestici , incentivo destinato all’acquisto di: lavatrici, lavastoviglie, forni e frigoriferi. I richiedenti potranno accedere ad uno sconto pari a 30% sul prezzo di vendita, fino ad un massimo di 100 euro. Si ricorda che il voucher potrà essere richiesto sulla piattaforma di PagoPa. A settembre considerando l’apertura dei primi asili, il governo ha pensato a degli incentivi per supportare le spese d’iscrizione delle famiglie in difficoltà. Si ricorda che sarà sufficiente fare richiesta una volta per ottenere lo sconto che sarà valido fino al compimento dei 3 anni di vita del figlio.