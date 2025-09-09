Premi di laurea: attualmente molti atenei italiani offrono diversi premi di laurea pensati per premiare in merito degli studenti e sottolineare il loro sviluppo professionale. Di seguito i bandi attivi e disponibili tra le varie università italiane e le diverse discipline accademiche.

Per scoprire i premi di laurea offerti dalla propria università, basta visitare il sito ufficiale dell’ateneo e consultare i bandi disponibili. In questo articolo i più interessanti.

Premi di laurea, Università di Catania

Anche quest’anno l’Università di Catania premia il merito dei propri studenti. A disposizione ben 856 mila euro per tutti i giovani laureati. L’Ateneo ha infatti confermato l’entità del fondo “Attività, Interventi e Merito”, rendendo così disponibili 1.624 premi di studio da 400 euro ciascuno e 344 premi di laurea da 600 euro da assegnare a coloro che decideranno di proseguire gli studi con il percorso magistrale all’Università di Catania. La scadenza è fissata a martedì 30 settembre 2025.

Secondo quanto scritto nel bando la graduatoria verrà stilata in base al voto di laurea e alla media ponderata. Gli aventi diritto al premio di laurea sono tutti gli studenti e le studentesse in corso che, essendo stati/e in possesso dei crediti necessari per acquisire lo status di “laureando/a”, hanno conseguito la laurea entro il 10 marzo 2025 con una votazione di almeno 107/110 e che abbiano deciso di proseguire il proprio percorso formativo in un corso di laurea magistrale dell’Università di Catania.

Premi di laurea, Università di Ferrara

L’Università di Ferrara ha recentemente pubblicato il bando premio di laurea “Si può fare di più”, promosso dalla Fondazione Cogeme ets in collaborazione con Cogeme SpA, Cogeme Energia, Acque Bresciane Srl SB e con il patrocinio della Fondazione UNIBS. Il premio è destinato a una tesi di laurea di particolare interesse scientifico svolta presso qualsiasi facoltà italiana e legata a una visione sostenibile e a supporto delle rispettive “mission” aziendali. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre martedì 30 settembre 2025, data ultima per la presentazione delle candidature.

Premi di laurea, Università di Brescia

Numerosi premi di laurea che gli studenti potranno acquisire presso l’Università di Brescia. In questo caso i premi di laurea riguarderanno più area accademiche. Si parte infatti con il premio di laurea riservata al corso di studi in infermieristica, in questo caso le domande dovranno essere inviate entro il 10 ottobre 2025. E ancora il premio di laurea in tecniche di radiologia medica, le domande dovranno essere inviate entro il 7 novembre 2025. Premi di laurea per i giovani laureati in tecniche della prevenzione dell’ambiente, domande entro il 14 novembre 2025. Non mancano i premi relativi alle tesi di laurea aventi per argomento la gestione dell’ambiente nei paesi a risorse limitate, in questo caso le domande dovranno essere inviate entro il 31 ottobre 2025.