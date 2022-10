UNICT – Premi di laurea “Giovanni Molè”: per chi e come partecipare

Premi di laurea "Giovanni Molè": seconda edizione bandita dall'Università degli Studi di Catania. Ecco tutte le informazioni utili.

L’Università degli Studi di Catania ha indetto la seconda edizione del concorso per l’assegnazione di due premi di laurea, dell’importo di 2500 euro ciascuno, in memoria del giornalista Giovanni Molè. Non a caso i premi verranno assegnate alle migliori tesi di laurea in giornalismo realizzate da studenti dell’Ateneo catanese.

I destinatari

Il concorso è aperto a tutti i laureati nei bienni accademici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 che:

abbiano realizzato una tesi incentrata sul mondo del giornalismo, dell’editoria in Sicilia o del cine-giornalismo nel territorio ibleo; che abbiano conseguito il titolo con una votazione non inferiore a 105/110.

La domanda: entro quando presentarla

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il 3 novembre 2022, telematicamente.