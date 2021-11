UNICT – Tre premi di laurea per tesi su pari opportunità: le info utili

Tre premi di laurea per tesi che trattino temi riguardanti le pari opportunità: i dettagli sul nuovo bando Unict per laureati alla triennale, magistrale o alle magistrali a ciclo unico.

L’Università degli Studi di Catania, nell’ambito delle politiche d’Ateneo sulle pari opportunità, lancia un nuovo bando per tre premi di laurea: si intendono valorizzare quelle tesi che trattino temi e questioni relative al rispetto dei diritti umani, della promozione delle diversità, dell’uguaglianza di genere e del contrasto alla violenza e alle discriminazioni.

Il bando, finanziato dal Comitato Unico di Garanzia, mette in palio ben tre premi da 500 euro per le tre migliori tesi: potranno fare domanda tutti i laureati d’Ateneo (chi ha ottenuto, perciò, l’ambito diploma di primo e secondo livello e i laureati alla magistrale a ciclo unico) che hanno ottenuto il titolo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 e che abbiano ottenuto un voto non inferiore a 100/110. Come riportato sul bando, le tesi prese in considerazione dovranno affrontare i seguenti temi:

promozione delle pari opportunità ;

; tutela dell’ eguaglianza di genere ;

; contrasto degli stereotipi ;

diritti e libertà fondamentali;

; promozione del “benessere organizzativo” negli ambienti di studio e di lavoro;

tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di studio e di lavoro.

Le domande per partecipare al concorso potranno essere compilate entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2021, esclusivamente in forma telematica, seguendo il link presente sul bando. Ad essa, andrà allegata la copia della tesi di laurea corredata da abstract e dalla copia del documento d’identità in corso di validità.