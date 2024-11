L’Università di Catania ha aperto un bando per l’assegnazione di 36 premi destinati a promuovere la ricerca nel campo della valorizzazione e dello studio delle collezioni museali dell’Ateneo. L’iniziativa, che coinvolge i corsisti dei vari cicli di studi (laurea triennale, magistrale e dottorato), si propone di incentivare l’approfondimento scientifico in settori fondamentali come la catalogazione, la museografia, la museologia e la digitalizzazione del patrimonio culturale dell’Università di Catania.

I percorsi tematici

Il concorso mira a stimolare la ricerca su temi di grande rilevanza per il Sistema Museale di Ateneo (SiMuA). In particolare, l’iniziativa intende rafforzare la conoscenza e la fruizione delle collezioni universitarie, valorizzando il patrimonio storico, scientifico, naturalistico e culturale custodito nei musei dell’Ateneo.

I progetti proposti dovranno affrontare uno dei seguenti percorsi tematici:

Catalogazione dei beni museali

Museografia

Museologia

Digitalizzazione, fruizione museale e accessibilità

Questa opportunità è aperta non solo agli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, ma anche ai dottorandi e ai dottori di ricerca dell’Università di Catania. Gli studenti interessati avranno la possibilità di ricevere un riconoscimento per il loro impegno e la loro innovazione nell’ambito della museologia.

I premi per i 36 vincitori

I premi previsti sono suddivisi in base al livello di studio e al tipo di proposta, per garantire una distribuzione equa e incentivare la ricerca in tutte le fasi accademiche. Ecco come saranno ripartiti i premi:

da €1.000 per una tesi di laurea magistrale o ciclo unico dedicata al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane. Due premi da €3.000 ciascuno per le migliori tesi di dottorato.

Come presentare domanda

Il bando di concorso per l’attribuzione dei premi per studenti è pubblicato nella sezione “Bandi, gare e concorsi” del sito Internet dell’Università di Catania. Inoltre, le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate, esclusivamente per via telematica, compilando il modello disponibile sul sito. Si ricorda che il termine per l’invio è fissato per il 30 novembre.