Concorso ASP: L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta, in Sicilia, ha indetto un nuovo concorso pubblico, volto all’assunzione di 72 nuovi medici. Nello specifico, saranno selezionanti dirigenti medici per varie discipline, da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Secondo il bando pubblicato si avrà tempo fino al 2 ottobre 2025 per poter inviare le proprie domande di partecipazione. Di seguito tutte le novità a riguardo e come presentare domanda.

Concorso ASP, i requisiti richiesti

al nuovo concorso asp volto all’assunzione di nuovi medici potranno partecipare tutte le persone in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai CCNNLL di riferimento e dalla normativa vigente;

avere assolto agli obblighi di leva (solo per icandidati di sesso maschile nati ante 31/12/1985).

Inoltre, secondo bando saranno richiesti i seguenti requisiti specifici:

Laurea in medicina e chirurgia (art. 24 D.P.R.483/97);

iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Inoltre, potranno presentare domanda tutti quei medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal secondo anno del relativo corso di specializzazione richiesta.

Concorso ASP, le prove di selezione

La selezione dei candidati sarà basata sulla valutazione dei titoli posseduti e sul superamento di tre prove d’esame: una prova scritta, una prova pratica e un colloquio orale.

Le prove verteranno sulle materie specifiche relative alla disciplina oggetto del concorso, oltre che sulle mansioni legate alla posizione da ricoprire.

La Commissione giudicatrice assegnerà un totale di 100 punti, suddivisi nel seguente modo:

20 punti riservati alla valutazione dei titoli;

80 punti destinati alle prove d’esame.

Concorso ASP, come presentare domanda

La domanda di partecipazione ai concorsi per medici presso l’ASP di Caltanissetta deve essere inviata entro il 2 ottobre 2025. La presentazione della domanda avviene esclusivamente tramite procedura online, collegandosi al sito ufficiale dell’ASP di Caltanissetta.

Alla domanda è necessario allegare:

copia di valido documento di riconoscimento;

ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso;

domanda di partecipazione debitamente sottoscritta.

Si ricorda che per partecipare sarà richiesto un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).