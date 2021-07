Concorsi Sicilia, Asp e Aziende Ospedaliere cercano personale: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: sono al momento aperte diverse posizioni in aziende ospedaliere e ASP. Ecco le informazioni principali in merito a questi bandi pubblici.

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi pubblici attivi su tutto il territorio siciliano al momento. In particolar modo, ci sono diverse offerte legate alle Aziende Sanitarie Provinciali, meglio note come ASP, e alle aziende ospedaliere. Le possibilità lavorative sono diverse sia nell’area della Sicilia Occidentale che in quella Orientale. Ecco le informazioni principali in merito, riguardo a requisiti e scadenze da rispettare.

Sicilia Occidentale

Concorsi Sicilia: ASP Palermo

Uno degli ultimi bandi pubblicati per i concorsi Sicilia è quello per entrare a far parte dello staff dell’ASP di Palermo. Nello specifico, si tratta di un concorso per titoli e colloquio che prevede il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, di direttore medico di neuropsichiatria/psichiatria, per la U.O.C. Disturbi dello spettro autistico del Dipartimento strutturale di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per inviare le domande di partecipazione sarà necessario utilizzare la pec e dirigere la richiesta di partecipazione allegata al bando all’indirizzo concorsi@pec.asppalermo.org entro e non oltre le 23.59 del 5 agosto 2021. Tutte le ulteriori specifiche sono inserite nel bando integrale, del quale si consiglia la lettura per avere informazioni maggiori sul concorso.

AO “Villa Sofia Cervello” e Policlinico di Palermo

L’AO Ospedali riuniti “Villa Sofia Cervello” è alla ricerca di personale e ha indetto un concorso per titoli e colloquio che mira al conferimento di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa.

Le discipline coinvolte sono le seguenti:

cardiologia P.O. V. Cervello – disciplina di cardiologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di cardiologia; medicina trasfusionale P.O. V. Cervello – disciplina di medicina trasfusionale;

P.O. V. Cervello – disciplina di medicina trasfusionale; neurochirurgia P.O. Villa Sofia – disciplina di neurochirurgia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di neurochirurgia; chirurgia generale e oncologic a P.O. V. Cervello – disciplina di chirurgia generale;

a P.O. V. Cervello – disciplina di chirurgia generale; neonatologia P.O. V. Cervello – disciplina di neonatologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di neonatologia; microbiologia e virologia P.O. Villa Sofia – disciplina di microbiologia e virologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di microbiologia e virologia; medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza P.O. V. Cervello, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

P.O. V. Cervello, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; cardiologia P.O. Villa Sofia – disciplina di cardiologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di cardiologia; oncoematologia P.O. V. Cervello – disciplina di ematologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di ematologia; oculistica CTO – disciplina di oftalmologia;

CTO – disciplina di oftalmologia; patologia clinica P.O. Villa Sofia – disciplina di patologia clinica;

P.O. Villa Sofia – disciplina di patologia clinica; neurologia P.O. Villa Sofia – disciplina di neurologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di neurologia; direzione medica Presidio P.O.V. Cervello – disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero;

Presidio P.O.V. Cervello – disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero; ortopedia pediatrica P.O. V. Cervello – disciplina di ortopedia e traumatologia.

Per quanto riguarda l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, si ricerca un dirigente medico per la disciplina di urologia. Il concorso, per titoli ed esami, è stato riaperto e la scadenza per presentare la domanda è il 26 luglio 2021. Si rimanda alla visione del bando integrale per ottenere maggiori e più precise informazioni.

Concorsi Sicilia: ASP Trapani

Per quanto riguarda la città di Trapani, è invece attivo un concorso per soli titoli che permetterà di formulare una graduatoria finale ed assegnare il posto a tempo determinato di dirigente medico nelle discipline di oftalmologia e psichiatria. Si rimanda alla lettura del bando completo per ulteriori informazioni, mentre la data di scadenza per presentare le domande è anche in questo caso il 26 luglio.

Sicilia Orientale

ASP Ragusa

Tra i concorsi Sicilia non manca quello per l’ASP di Ragusa, il quale prevede il conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi di direttore di struttura complessa a rapporto esclusivo, per le seguenti varie unità operative complesse:

Area alla diretta dipendenza del direttore generale:

U.O.C. servizio di psicologia – disciplina di accesso psicologia

Area ospedaliera DEA I livello Ragusa:

U.O.C. centro trasfusionale – disciplina di accesso medicina trasfusionale.

DEA I livello Vittoria – Comiso:

U.O.C. astanteria Vittoria – disciplina di accesso medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Area territoriale – Dipartimento cure primarie:

U.O.C. distretto 1 Ragusa;

U.O.C. distretto 2 Vittoria;

U.O.C. distretto 3 Modica.

La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 5 agosto 2021, mentre per ulteriori informazioni relative all’offerta di lavoro in questione, si consiglia la lettura del bando completo.

Concorsi Sicilia: ASP Messina

Per quanto riguarda l’ASP di Messina, questa struttura è alla ricerca di diverse tipologie di personale. Tra le posizioni aperte ci sono le seguenti:

incarico quinquennale di direttore medico (chimico o biologo), della struttura complessa di igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale ;

; incarico quinquennale di direttore medico, della struttura complessa di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva ;

; incarico quinquennale di direttore di struttura complessa delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche;

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico” – San Marco di Catania

Per quanto riguarda i concorsi Sicilia, è al momento attiva anche un altro bando pubblico nell’area territoriale di Catania. Si tratta del Policlinico della città etnea, “G. Rodolico – San Marco”, nel quale è stato indetto un concorso per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti da dirigente medico.

Il bando vedrà l’attribuzione del posto di lavoro secondo la valutazione di titoli ed esami, e la disciplina interessata dal concorso è medicina interna. Per ulteriori informazioni in merito a scadenze, requisiti e prove, si rimanda alla lettura del bando integrale.