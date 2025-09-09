Bonus Psicologo 2025: la pubblicazione delle graduatorie relative al Bonus Psicologo 2025 è attesa per la metà di novembre. Si tratta dell’elenco dei beneficiari stilato dall’INPS in base al reddito ISEE e all’ordine cronologico di presentazione delle domande, inviate dal 15 settembre al 14 novembre 2025. I beneficiari potranno controllare lo stato della propria richiesta tramite i servizi telematici di MyINPS e avranno 270 giorni di tempo per utilizzare il contributo. Ecco, di seguito, come e quando consultare le graduatorie e tutte le informazioni da conoscere sui criteri di assegnazione e sull’utilizzo del contributo.

Bonus Psicologo 2025: quando escono le graduatorie e come consultarle

Le graduatorie relative al Bonus Psicologo 2025 saranno pubblicate dopo il 15 novembre 2025, una volta chiusa la finestra per l’invio delle domande. L’INPS elaborerà l’elenco dei beneficiari seguendo i criteri di priorità: ISEE più basso e ordine cronologico di presentazione. I tempi potrebbero subire lievi ritardi dovuti ad eventuali scorrimenti nelle graduatorie.

Le graduatorie saranno consultabili sul sito INPS, nella sezione dedicata. Dopo essersi autenticati con SPID, CIE o CNS, sarà sufficiente cercare il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Gli utenti potranno quindi verificare lo stato della propria domanda, eventuali errori o difformità, e conoscere l’importo assegnato con il relativo codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia.

Bonus Psicologo 2025: come verificare l’esito della domanda

Per controllare l’esito della domanda del Bonus Psicologo 2025, i richiedenti devono accedere alla propria area riservata sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, selezionare il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” e cliccare su “Utilizza il servizio”. Il servizio sarà disponibile dopo il 14 novembre 2025, al termine della finestra di presentazione delle domande. Una volta autenticati, i beneficiari potranno visualizzare lo stato della propria richiesta, che può risultare:

“ Accolta ”, con l’intero importo spettante da utilizzare entro 270 giorni;

", con un importo parziale fino a concorrenza delle risorse assegnate alla Regione o Provincia autonoma;

"Non accolta provvisoria", qualora le risorse disponibili siano insufficienti, con possibilità di integrazione futura secondo l'ordine della graduatoria.

Bonus Psicologo 2025: importo del contributo

Il Bonus Psicologo 2025 è un contributo variabile, calcolato in base al reddito ISEE, fino a un massimo di 1.500 euro annui a persona. In particolare:

i beneficiari con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno fino a 1.500 euro ;

riceveranno ; i beneficiari con ISEE tra 15.000 e 30.000 euro fino a 1.000 euro ;

; per redditi compresi tra 30.000 e 50.000 euro il contributo sarà pari a 500 euro.

L’importo massimo utilizzabile per seduta di psicoterapia è fissato a 50 euro.

Per ulteriori e più approfondite informazioni, si consiglia un’attenta lettura della pagina dedicata presente sul sito ufficiale dell’INPS.