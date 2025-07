Bonus psicologo: è stato confermato anche per il 2025! Un incentivo che per molti rappresenta un sostegno fondamentale per accedere a cure psicologiche private in un momento storico in cui il disagio mentale è sempre più diffuso ma, purtroppo, ancora troppo spesso trascurato. Se stai pensando di fare domanda o semplicemente vuoi capirne di più, ecco tutto quello che devi sapere: come funziona, quando uscirà il bando, come fare richiesta e a chi spetta.

Bonus psicologo cos’è e chi può richiederlo?

Il Bonus Psicologo è un contributo economico fino a 1.500 euro destinato a coprire le spese per sedute di psicoterapia individuale svolte presso professionisti privati iscritti regolarmente all’albo degli psicologi-psicoterapeuti e aderenti all’iniziativa. Si tratta di una misura pensata per agevolare l’accesso alla salute mentale, specie per chi ha difficoltà economiche o si trova in uno stato di fragilità psicologica.

Possono fare richiesta tutte le cittadine e i cittadini residenti in Italia che abbiano un ISEE inferiore a 50.000 euro. Il bonus è proporzionato alla fascia di reddito: chi ha un ISEE più basso riceverà un contributo maggiore, fino a coprire un numero significativo di sedute.

A seconda della fascia ISEE, il contributo varia come segue:

Fino a 15.000 euro di ISEE: 1.500 euro, per un massimo di 50 euro per ogni seduta.

Tra 15.000 e 30.000 euro di ISEE: 1.000 euro, per un massimo di 50 euro per ogni seduta.

Tra 30.000 e 50.000 euro di ISEE: 500 euro, per un massimo di 50 euro per ogni seduta.

Si tratta, quindi, di una misura che mira a garantire equità e accesso alle cure mentali per chi altrimenti non potrebbe permettersele.

Bonus psicologo, quando sarà disponibile e come fare domanda ?

Il Bonus Psicologo 2025 non è ancora attivo, ma il percorso per renderlo operativo è già ben avviato. Il decreto interministeriale di riparto delle risorse, firmato dai Ministeri della Salute e dell’Economia, è attualmente in fase di registrazione presso la Corte dei Conti. Solo dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale verranno ufficializzate le date di apertura del bando, che saranno comunicate dall’INPS con un preavviso di almeno 30 giorni.

Per presentare domanda, sarà necessario accedere al portale dell’INPS utilizzando: SPID (sistema pubblico d’identità digitale), CIE (carta d’identità digitale) o CNS ( carta nazionale dei servizi), cercare il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” e compilare la richiesta seguendo le istruzioni. Una volta completata la domanda, si potrà seguire lo stato di avanzamento e verificare l’esito direttamente dal proprio profilo INPS.

Bonus psicologo i nuovi fondi per il 2025

Nato inizialmente in via sperimentale nel 2022 come risposta alle conseguenze psicologiche della pandemia, il Bonus Psicologo è diventato una misura strutturale con la Legge di Bilancio 2023, grazie al forte sostegno dell’opinione pubblica e della comunità professionale. Per il 2025, sono stati stanziati 9,5 milioni di euro, con l’obiettivo di dare continuità a un sostegno che, anno dopo anno, si è dimostrato concreto e necessario.

Il contesto in cui viviamo – fatto di precarietà, isolamento sociale, ansia e sfide sempre più complesse – rende urgente ripensare il benessere psicologico non più come un lusso, ma come diritto fondamentale di ogni cittadino. E il bonus va proprio in questa direzione: democratizzare l’accesso alla salute mentale, avvicinando chi ha bisogno a percorsi terapeutici personalizzati e professionali.

In attesa della pubblicazione ufficiale del decreto e dell’apertura delle domande, è importante informarsi, controllare il proprio ISEE aggiornato e prepararsi a fare richiesta nel momento in cui la procedura verrà attivata.