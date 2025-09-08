Ponte sullo Stretto: intervistato dal quotidiano “La Sicilia”, l’ex sindaco di Catania esponente di spicco dell’area progressista Enzo Bianco si è detto favorevole alla realizzazione del progetto. Tuttavia, bisogna rispettare delle determinate condizioni. Come ribadito anche con un post su Facebook, infatti, bisogna porre l’attenzione anche sulla velocizzazione delle reti ferroviarie di Sicilia e Calabria: “Alle condizioni che ribadisco, puó essere una scelta strategica per lo sviluppo della Sicilia — si legge nel post —. Un’opera utile purché si realizzi, come si sta in parte facendo, non dico l’alta velocità, ma la velocizzazione della linea da Salerno a Reggio Calabria e della tratta ferroviaria Palermo-Catania-Messina“.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Il progetto unisce oltre le ideologie”

Il parere di Bianco sul progetto non è passato inosservato e la risposta di Salvini non si è fatta attendere: “L’ex ministro ed ex sindaco di Catania Enzo Bianco, esponente di spicco dell’area progressista, dice sì al Ponte. A conferma che l’opera non è di destra o di sinistra, ma è un’infrastruttura fondamentale per Sicilia, Calabria e tutto il Paese. Avanti con il Ponte degli Italiani”.

Un appello che sembrerebbe spaccare il PD, quello di Enzo Bianco. Il partito ha una posizione netta sull’argomento.

Hyerace: “Bianco non parla a nome del Pd”

Il segretario provinciale del Pd messinese Armando Hyerace ha preso le distanze da quanto affermato dall’ex primo cittadino di Catania: “Stupisce leggere una dichiarazione dell’ex sindaco di Catania sul Ponte, come fosse una corrente interna al Pd: è chiaramente un’uscita a titolo personale la sua, avendo il Partito Democratico una posizione netta, chiara e inequivocabile in merito all’opera in questione”.

Hyerace ha, poi, invitato Enzo Bianco a un confronto a Messina: “Saremo ben lieti di spiegargli nel merito perché quest’opera è sbagliata, inutile e dannosa“.