Concorso INPS: in arrivo un bando per l’assunzione di oltre 1500 assistenti che rientrano nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Il concorso è rivolto anche a diplomati. Ecco tutte le informazioni da sapere come i profili, i requisiti e, orientativamente, il periodo in cui uscirà il bando.

Concorso INPS: quali sono i profili?

Le assunzioni previste sono circa 1530, ripartite tra i seguenti profili:

Circa 960 posti per Assistenti ai Servizi: È il profilo più numeroso, accessibile con il diploma generico. Svolge mansioni amministrative e di supporto all’utenza. (Sono previsti anche 38 posti specifici per la sede di Bolzano).

È il profilo più numeroso, accessibile con il diploma generico. Svolge mansioni amministrative e di supporto all’utenza. (Sono previsti anche 38 posti specifici per la sede di Bolzano). Circa 501 posti per Assistenti Informatici: Richiederà probabilmente un diploma tecnico-informatico. (Previsto 1 posto specifico per Bolzano).

Richiederà probabilmente un diploma tecnico-informatico. (Previsto 1 posto specifico per Bolzano). Circa 31 posti per Assistenti Tecnici: Profilo specializzato nella gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare e degli impianti. Richiederà realisticamente un diploma tecnico specifico (es. geometra, perito industriale).

Concorso INPS: i requisiti

Come già annunciato, basta il diploma di maturità per poter partecipare. Tuttavia, in base al profilo possono essere richiesti diplomi con un indirizzo specifico.

Per il profili di Assistente ai Servizi è sufficiente qualunque diploma. Per quanto riguarda, invece, i profili di Assistente Tecnico / Assistente Informatico sarà presumibilmente richiesto un diploma di istituto tecnico con indirizzo specifico (es. informatico, elettronico, telecomunicazioni per l’Assistente Informatico; geometra, costruzioni, ambiente e territorio, meccanica/impianti per l’Assistente Tecnico). Il bando ufficiale definirà i titoli esatti.

Concorso Inps: quando esce il bando?

Non esiste ancora una data ufficiale per l’uscita del bando ma il PIAO 2025-2027 concentra la maggioranza delle assunzioni entro il 2025. Inoltre, il Governo ha già autorizzato l’INPS a procedere con un numero rilevante di assunzioni per il 2025, confermando il supporto ai piani dell’Istituto. Si presume, dunque, che l’uscita del bando sia imminente.

Come presentare la domanda?

La domanda di pubblicazione, una volta uscito il bando, dovrà essere presentata solo ed esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale del Reclutamento della Funzione Pubblica (inPA). Per poter accedere, bisogna essere in possesso di SPID o CIE. Inoltre, è necessario possedere una PEC (posta elettronica certificata).