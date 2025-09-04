Dal 15 al 18 settembre 2025, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania offre visite gratuite per la prevenzione dei tumori del distretto testa-collo. L’iniziativa rientra nella “Make Sense Campaign 2025”, la campagna europea promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (Aiocc), con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e pazienti sull’importanza della diagnosi precoce.

Luoghi e modalità di accesso

Le visite otorinolaringoiatriche e maxillo-facciali si terranno secondo il seguente calendario:

Policlinico “Rodolico”, via Santa Sofia 78, ambulatorio n. 15, piano terra dell’edificio 3, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18, dalle 8.30 alle 12.30. L’accesso è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Informazioni: 095/3781166.

via Santa Sofia 78, ambulatorio n. 15, piano terra dell’edificio 3, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18, dalle 8.30 alle 12.30. L’accesso è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Informazioni: 095/3781166. Ospedale San Marco, viale Carlo Azeglio Ciampi, Librino, lunedì 15 e mercoledì 17, dalle 9.00 alle 13.00, piano terzo, edificio B. In questo caso è necessaria la prenotazione, chiamando 095/4794230.

Sotto lo slogan “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita”, la campagna ricorda quanto sia fondamentale non sottovalutare sintomi persistenti.

Sintomi da non ignorare

I tumori del distretto testa-collo possono manifestarsi con segnali comuni facilmente confondibili con disturbi stagionali. La regola “1×3” indica che, se un sintomo persiste per 3 settimane o più, è fondamentale rivolgersi a uno specialista. I principali sintomi includono:

Dolore alla lingua

Ulcere o macchie rosse/bianche in bocca

Dolore alla gola

Raucedine persistente

Difficoltà o dolore a deglutire

Gonfiore al collo

Naso chiuso da un lato o sanguinamento nasale

Percorso diagnostico e multidisciplinare

Negli ultimi tre anni, il Policlinico ha potenziato i percorsi dedicati ai pazienti con tumore testa-collo. Oltre 450 pazienti sono stati inseriti in percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati grazie alla collaborazione del Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM), che include otorinolaringoiatri, chirurghi maxillo-facciali, oncologi, radioterapisti, radiologi, logopedisti, nutrizionisti, psicologi e infermieri specializzati.

Fattori di rischio e prevenzione

I tumori cervico-cefalici colpiscono maggiormente uomini e persone oltre i 40 anni, anche se negli ultimi anni le diagnosi tra donne e under 40 sono in aumento. I principali fattori di rischio includono: