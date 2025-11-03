Il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, ha annunciato l’avvio della campagna di prevenzione nelle piazze della città, che prenderà il via con il Camper della Prevenzione. Si tratta di screening oncologici gratuiti fino a giorno 7 novembre 2025.

“Oggi diamo avvio anche a Catania alla nostra campagna di prevenzione nelle piazze delle città dell’Asp. Attraverso il nostro camper mettiamo a disposizione della collettività diverse prestazioni di screening e attività di prevenzione. Sul mezzo mobile sarà possibile effettuare gratuitamente per le donne in fasce di età la mammografia, l’Hpv test e il Pap test e ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il nostro obiettivo è duplice: sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e, al tempo stesso, rendere più semplice e accessibile la partecipazione agli screening. La prevenzione è parte integrante della nostra missione istituzionale anche grazie alle collaborazioni sinergiche con i Comuni, i medici di medicina generale, i farmacisti e le associazioni di volontariato. Questa iniziativa proseguirà fino al mese di dicembre e continuerà anche il prossimo anno portando i servizi di prevenzione nei luoghi più prossimi ai cittadini attraverso il nostro camper itinerante”, queste le dichiarazioni di Giuseppe Laganga Senzio.

Dove recarsi per gli screening gratuiti

la campagna di prevenzione ha avuto inizio da venerdì 31 ottobre con il primo ciclo di screening gratuito con oncologici in Piazza Verga. Di seguito tutti gli altri appuntamenti:

lunedì 3 novembre (Piazza Palestro),

martedì 4 novembre (Piazza Ettore Majorana),

mercoledì 5 novembre (Piazza Spedini),

giovedì 6 novembre (Piazza Vito Mar. Nicolosi),

venerdì 7 novembre (area parcheggio intersezione Viale Nitta-Viale Seneca).

Il tour proseguirà sabato 8 e domenica 9 novembre a Paternò, in Piazza Nassirya.

Le prestazioni gratuite offerte

Tra le prestazioni gratuite offerte vi sono:

mammografie per la prevenzione del tumore al seno, rivolte alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni;

HPV test alle donne tra 30 e 64 anni e Pap test alle donne da 25 a 29 anni, per la prevenzione del tumore del collo dell’utero;

ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, destinato a uomini e donne tra 50 e 69 anni, per la prevenzione del tumore del colon-retto. Il campione potrà poi essere riconsegnato nelle farmacie del proprio Comune.

Si ricorda che le prenotazioni possono essere effettuate contattando il numero verde dedicato 800 894 007, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Qualora vi fossero disponibilità residue, sarà consentito anche l’accesso anche alle utenti che non hanno prenotato telefonicamente.