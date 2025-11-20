In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania ha organizzato una serie di iniziative dal 21 al 27 novembre. L’obiettivo è offrire sostegno, informazione e orientamento alle donne vittime di violenza, promuovendo percorsi di accoglienza protetta e continuità assistenziale.

Servizi dedicati e modalità di accesso

I servizi gratuiti saranno disponibili sia al presidio Rodolico (via Santa Sofia) sia al presidio San Marco (viale Carlo Azeglio Ciampi). Sono previsti colloqui di orientamento, consulenze telefoniche e online, e distribuzione di materiale informativo. Gli incontri in presenza richiedono prenotazione e si terranno dalle 10 alle 12 nei giorni 21, 24, 25, 26 e 27 novembre, fino a esaurimento posti.

Eventi e momenti simbolici del 25 novembre

Il giorno della Giornata Internazionale, saranno allestiti infopoint all’ingresso dei due presidi e trasmessi video di sensibilizzazione sui monitor a uso pubblico. Al calare della sera, le facciate principali degli edifici saranno illuminate di rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Tutte le informazioni saranno disponibili sul portale aziendale nella sezione dedicata al CUG.