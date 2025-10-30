Dopo il successo delle prime giornate a Misterbianco, dove sono state effettuate circa 250 prestazioni, prosegue la campagna itinerante di prevenzione oncologica promossa dall’Asp di Catania. Oggi, giovedì 30 ottobre, il Camper della Prevenzione raggiunge Motta Sant’Anastasia, in Piazza Mercato, per offrire gratuitamente test di screening oncologici alla popolazione.

Dal 31 ottobre al 7 novembre, il mezzo mobile sarà invece a Catania, con una settimana interamente dedicata alla prevenzione dei tumori.

Le tappe catanesi e la presentazione ufficiale

Durante la settimana, il camper sosterà in diverse piazze cittadine:

31 ottobre – Piazza Verga

3 novembre – Piazza Palestro

4 novembre – Piazza Ettore Majorana

5 novembre – Piazza Spedini

6 novembre – Piazza Vito Mar. Nicolosi

7 novembre – area parcheggio Viale Nitta

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente venerdì 31 ottobre alle ore 11.00 in Piazza Verga, alla presenza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, dei presidenti delle Municipalità e dei vertici dell’Asp di Catania, tra cui il direttore generale Giuseppe Laganga Senzio.

Screening gratuiti e accessibili a tutti

Sul camper sarà possibile effettuare mammografie per le donne tra 50 e 69 anni, Pap test e HPV test per le donne tra 25 e 64 anni, e ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci destinato a uomini e donne tra 50 e 69 anni.

Tutti i test sono gratuiti e non richiedono l’impegnativa del medico di famiglia.

Le prenotazioni si possono effettuare tramite il numero verde 800 894 007, attivo dal lunedì al venerdì. In caso di disponibilità, sarà possibile accedere anche senza prenotazione.

Un modello di sanità pubblica partecipata

La campagna, che raggiungerà tutti i 58 Comuni della provincia di Catania, rappresenta un modello di sanità pubblica partecipata, basato sulla collaborazione tra Asp, Comuni, medici di base, farmacie e associazioni di volontariato. L’obiettivo è rafforzare la cultura della prevenzione e rendere i servizi sanitari sempre più vicini e accessibili ai cittadini.

Il calendario completo delle tappe è consultabile sul sito ufficiale aspct.it.