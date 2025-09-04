Assunzioni FormezPA: Il Formez PA ha indetto nuove selezioni pubbliche finalizzate all’inserimento di 16 risorse qualificate nell’ambito del progetto “Servizi specialistici di supporto al Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Linea 1”. Le procedure mirano a reclutare professionisti con esperienza in attività di rendicontazione e supporto tecnico-operativo, attraverso contratti di collaborazione della durata massima di 12 mesi. Le candidature devono essere presentate entro il 9 settembre 2025.

Dettagli delle assunzioni FormezPA

Le 16 posizioni disponibili sono così suddivise:

15 posti (codice 0205/2025) destinati a candidati con esperienza tra 3 e 7 anni in rendicontazione di progetti finanziati da fondi nazionali o comunitari;

destinati a candidati in rendicontazione di progetti finanziati da fondi nazionali o comunitari; 1 posto (codice 0305/2025) riservato a un candidato con esperienza tra 7 e 10 anni nel coordinamento e gestione tecnico-operativa di progetti finanziati da fondi pubblici nelle pubbliche amministrazioni.

I professionisti selezionati presteranno servizio principalmente presso la sede del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, contribuendo all’ottimizzazione dei processi, alla valutazione delle politiche familiari e alla gestione dei progetti finanziati.

Assunzioni FormezPA: requisiti richiesti

Per partecipare alle Assunzioni FormezPA, i candidati devono possedere:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali e procedimenti penali o amministrativi in corso;

assenza di destituzioni o interdizioni dai pubblici uffici;

Laurea specialistica o magistrale.

In aggiunta, saranno valutate eventuali esperienze pregresse attinenti al ruolo e competenze specifiche in rendicontazione e gestione di progetti.

Assunzioni FormezPA: durata dell’incarico e compensi

Gli incarichi saranno conferiti con contratto di collaborazione e prevedono compensi massimi:

27.500 per il codice 0205/2025;

50.050 per il codice 0305/2025.

I compensi sono lordi e soggetti a ritenute fiscali e previdenziali, e le prestazioni saranno svolte principalmente presso la sede del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Iter di selezione

Le Assunzioni FormezPA avvengono tramite valutazione dei titoli e colloquio. Il colloquio verificherà:

conoscenza del contesto istituzionale;

competenze tecniche e operative;

capacità comunicative, relazionali e di lavoro in team;

eventuale conoscenza di lingue straniere.

Saranno inoltre valutate soft skill come proattività, flessibilità e capacità di gestione del lavoro in gruppo.

Assunzioni FormezPA: come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. È consigliato avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni ufficiali. La candidatura deve indicare solo le esperienze coerenti con i requisiti richiesti, pena l’esclusione.

Assunzioni FormezPA: bandi disponibili

Per tutti i dettagli e i criteri di selezione è possibile scaricare i bandi ufficiali:

Codice 0205/2025 – Bando PDF 148 KB

Codice 0305/2025 – Bando PDF 185 KB

Le Assunzioni FormezPA rappresentano un’opportunità importante per professionisti qualificati che vogliono contribuire al miglioramento dei servizi alle famiglie e acquisire esperienza nei progetti finanziati dalle pubbliche amministrazioni.