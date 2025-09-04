Assunzioni FormezPA: Il Formez PA ha indetto nuove selezioni pubbliche finalizzate all’inserimento di 16 risorse qualificate nell’ambito del progetto “Servizi specialistici di supporto al Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Linea 1”. Le procedure mirano a reclutare professionisti con esperienza in attività di rendicontazione e supporto tecnico-operativo, attraverso contratti di collaborazione della durata massima di 12 mesi. Le candidature devono essere presentate entro il 9 settembre 2025.
Dettagli delle assunzioni FormezPA
Le 16 posizioni disponibili sono così suddivise:
- 15 posti (codice 0205/2025) destinati a candidati con esperienza tra 3 e 7 anni in rendicontazione di progetti finanziati da fondi nazionali o comunitari;
- 1 posto (codice 0305/2025) riservato a un candidato con esperienza tra 7 e 10 anni nel coordinamento e gestione tecnico-operativa di progetti finanziati da fondi pubblici nelle pubbliche amministrazioni.
I professionisti selezionati presteranno servizio principalmente presso la sede del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, contribuendo all’ottimizzazione dei processi, alla valutazione delle politiche familiari e alla gestione dei progetti finanziati.
Assunzioni FormezPA: requisiti richiesti
Per partecipare alle Assunzioni FormezPA, i candidati devono possedere:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali e procedimenti penali o amministrativi in corso;
- assenza di destituzioni o interdizioni dai pubblici uffici;
- Laurea specialistica o magistrale.
In aggiunta, saranno valutate eventuali esperienze pregresse attinenti al ruolo e competenze specifiche in rendicontazione e gestione di progetti.
Assunzioni FormezPA: durata dell’incarico e compensi
Gli incarichi saranno conferiti con contratto di collaborazione e prevedono compensi massimi:
- 27.500 per il codice 0205/2025;
- 50.050 per il codice 0305/2025.
I compensi sono lordi e soggetti a ritenute fiscali e previdenziali, e le prestazioni saranno svolte principalmente presso la sede del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
Iter di selezione
Le Assunzioni FormezPA avvengono tramite valutazione dei titoli e colloquio. Il colloquio verificherà:
- conoscenza del contesto istituzionale;
- competenze tecniche e operative;
- capacità comunicative, relazionali e di lavoro in team;
- eventuale conoscenza di lingue straniere.
Saranno inoltre valutate soft skill come proattività, flessibilità e capacità di gestione del lavoro in gruppo.
Assunzioni FormezPA: come presentare la domanda
Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. È consigliato avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni ufficiali. La candidatura deve indicare solo le esperienze coerenti con i requisiti richiesti, pena l’esclusione.
Assunzioni FormezPA: bandi disponibili
Per tutti i dettagli e i criteri di selezione è possibile scaricare i bandi ufficiali:
- Codice 0205/2025 – Bando PDF 148 KB
- Codice 0305/2025 – Bando PDF 185 KB
Le Assunzioni FormezPA rappresentano un’opportunità importante per professionisti qualificati che vogliono contribuire al miglioramento dei servizi alle famiglie e acquisire esperienza nei progetti finanziati dalle pubbliche amministrazioni.