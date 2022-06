Concorsi Sicilia, Aziende Ospedaliere e Asp cercano medici: i bandi

Concorsi Sicilia: alcune aziende ospedaliere e l'Asp presenti in territorio siculo hanno indetto dei bandi di concorso per la ricerca di personale. Ecco tutti i posti a disposizione.

Concorsi Sicilia: sono stati pubblicati nella Gazzetta della Regione Sicilia molteplici concorsi in Sicilia finalizzati all’assunzione effettiva di specialisti presso alcune aziende ospedaliere e l’Asp in tutta la Sicilia. Ecco nello specifico tutte le sedi e i posti disponibili.

Concorsi Sicilia: Asp di Catania cerca medici

Differenti sono i bandi di concorso resi noti dal policlinico di Catania e dall’ASP per assumere diversi medici specializzati in diverse branche.

Ecco nello specifico le discipline e le figure ricercate:

n°1 posto per incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di pediatria (Policlinico di Catania);

n°1 posto per dirigente medico disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro da destinare al registro tumori integrato (Policlinico di Catania);

n°1 posto per Direttore Distretto sanitario Acireale;

n°1 posto per Direttore Distretto sanitario Adrano;

n°1 posto per Direttore Distretto sanitario Bronte;

n°1 posto per Direttore Distretto sanitario Caltagirone;

n°1 posto per Direttore Distretto sanitario Giarre;

n°1 posto per Direttore Distretto sanitario Gravina di Catania;

n°1 posto per Direttore Distretto sanitario Palagonia;

n°1 posto per Direttore Distretto sanitario Paternò.

Concorsi Sicilia: nella ricerca anche medici per Palermo

L’ospedale Civico di Palermo, ricerca alcune figure di medico, con possibilità di entrata tramite i concorsi attualmente attivi in territorio siculo. Nello specifico si tratta di 5 posti di Dirigente Medico di neurochirurgia.

Anche l’Azienda ospedaliera riuniti Villa Sofia- Cervello, ha indetto un concorso per la copertura di 1 posto di dirigente medico, disciplina chirurgia toracica. Sul bando ufficiale sono rese notte tutte le specifiche riguardanti prove e requisiti necessari.

Inoltre, l’Asp di Palermo ha indetto una mobilità volontaria in ambito regionale ed in subordine interregionale, per soli titoli, per la copertura di 7 posti della dirigenza medica così ripartiti:

n°1 posto dirigente medico oncologia per attività UVM;

n°1 posto dirigente medico di chirurgia generale;

n°2 posti dirigente medico di medicina legale;

n°2 posti dirigente medico di gastroenterologia;

n°1 posto dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità.

Asp Ragusa: ricerca 26 medici specializzati

L’ASP di Ragusa ha indetto un concorso per l’assunzione di 26 medici specializzati in diverse discipline, ecco quali: