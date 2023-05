Concorsi Sicilia: Aziende Ospedaliere e ASP assumono

Concorsi Sicilia: ecco i bandi concorsuali più recenti delle Aziende Ospedaliere di Catania, Palermo, Enna e l'AOU di Messina.

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi di concorso di prossima scadenza che potrebbero interessare ai dipendenti del settore sanitario, come quelli delle Aziende Ospedaliere di Catania e Palermo, dell’ASP di Enna e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) di Messina. Qui di seguito tutti i profili richiesti.

Concorsi Sicilia: Azienda Ospedaliera Garibaldi – Catania

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione del Garibaldi di Catania, giorno 7 marzo 2023, ha rilasciato, tramite Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, i regolamenti di un concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 21 posti che dovranno ricoprire l’incarico di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, pena l’esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet aziendale, all’indirizzo https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it, seguendo le relative istruzioni.

Azienda Ospedaliera Sofia Cervello – Palermo

Anche gli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, secondo la pubblicazione del 6 aprile 2023 della stessa Gazzetta Ufficiale, hanno bandito un concorso per la copertura di 25 posti di varie discipline mediche, di seguito ripartiti, a tempo indeterminato:

n. 4 posti per l’U.O.C. cardiologia con UTIC Villa Sofia (disciplina di cardiologia);

per l’U.O.C. cardiologia con UTIC Villa Sofia (disciplina di cardiologia); n. 8 posti per l’U.O.C. radiologia Villa Sofia e U.O.S.D. radiologia V. Cervello (disciplina di radiodiagnostica);

per l’U.O.C. radiologia Villa Sofia e U.O.S.D. radiologia V. Cervello (disciplina di radiodiagnostica); n. 2 posti per l’U.O.C. ortopedia e traumatologia (disciplina di ortopedia e traumatologia);

per l’U.O.C. ortopedia e traumatologia (disciplina di ortopedia e traumatologia); n. 4 posti per l’U.O.C. neonatologia con UTIN (disciplina di neonatologia);

per l’U.O.C. neonatologia con UTIN (disciplina di neonatologia); n. 3 posti per l’U.O.C. direzione medica di presidio (disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero);

per l’U.O.C. direzione medica di presidio (disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero); n. 3 posti per l’U.O.C. di oncoematologia (disciplina di ematologia);

per l’U.O.C. di oncoematologia (disciplina di ematologia); n. 1 posto per l’U.O.C. anatomia ed istologia patologica (disciplina di anatomia patologica);

Il testo integrale del bando, con informazioni e requisiti, è visionabile dagli interessati sul sito dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it, alla sezione “concorsi – non scaduti“.

Bando concorso dell’ASP di Enna

Per la copertura di diversi posti, qui riporti in seguito, dell’Area del Comparto sanità, l’Azienda Sanitaria di Enna rende nota la pubblicazione del proprio bando. L’avviso della pubblicazione delle domande di ammissione al concorso potrà essere letto sul sito web istituzionale www.asp.enna.it

n. 1 posto di Tecnico Audiometrista

di Tecnico Audiometrista n. 2 posti di Logopedista;

di Logopedista; n. 13 posti di Fisioterapista;

di Fisioterapista; n. 2 posti di Ortottista;

di Ortottista; n. 1 posto di Ostetrica;

di Ostetrica; n. 4 posti di Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria;

di Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria; n. 3 posti di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; n. 2 posti di Tecnico di neurofisiopatologia;

di Tecnico di neurofisiopatologia; n. 10 posti di Tecnico sanitario di radiologia medica;

Concorso AOU “G. Martino” di Messina

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Marconi” di Messina è alla ricerca di collaboratori amministrativi professionali, per un numero massimo di 16 assunzioni a tempo indeterminato.

Possono essere indicati alla candidatura per il concorso coloro aventi diploma di laurea vecchio ordinamento o in Giurisprudenza o Economia, oppure altra laurea equipollente; inoltre potrà essere visionato il bando e trasmessa la domanda d’ammissione entro l’8 giugno, in via telematica, tramite lo specifico sito concorsi.polime.it