Lavoro Catania: Eurospin, Primark e Ikea cercano personale

Lavoro Catania: numerosi punti vendita a Catania cercano personale da inserire nel proprio organico. Ikea, Primark ed Eurospin sono tra questi. Ecco le posizioni aperte.

Lavoro Catania: Eurospin, Primark e Ikea sono alla ricerca di personale da inserire nei loro punti vendita e in sede. Ecco, di seguito, tutte le posizioni lavorative aperte e come candidarsi.

Lavoro Catania: Eurospin assume

La grande catena di supermercati Eurospin è alla ricerca di diverse figure da assumere all’interno della propria azienda. Tuttavia, le posizioni di lavoro attive sono le seguenti:

Specialista ufficio bilanci – Sede Catania;

Capo settore – Sicilia orientale;

Capo settore – Sicilia occidentale.

Per potersi candidare è necessario svolgere la procedura online sul sito di Eurospin nell’apposita sezione “Lavora con noi”.

Ikea assume a Catania

La nota azienda di arredamento è alla ricerca di personale da inserire part-time presso la sede di Catania. Nello specifico è alla ricerca di Addetto/a alla logistica che si occuperà di carico e scarico merci, rifornimento e picking. Per tale posizione è richiesta disponibilità 5 giorni su 7 e sono presenti molti benefit per i dipendenti come sconti, servizio mesa ecc..

Imoltre, per potersi candidare è necessario inoltrare la propria domanda sul sito di Ikea.

Primark

Primark è alla ricerca di personale per lavoro Catania da assumere presso il proprio punto vendita sito all’interno del centro commerciale Centro Sicilia. Tuttavia, le posizioni aperte sono:

Team Manager, assunzione full time a tempo indeterminato;

assunzione full time a tempo indeterminato; Addetto/a alle vendite, assunzione part time con contratto a tempo determinato;

Store Manager Sud Italia da assumere full time a tempo indeterminato;

Department Manager da assumere full time a tempo indeterminato.

Tuttavia, anche in questo caso per potersi candidare è necessario farlo tramite apposito link presente sul sito di Primark nella sezione “Lavora con noi” in cui saranno presenti, anche, tutte le info riguardanti i requisiti e le mansioni da svolgere per ogni singola posizione lavorativa aperta nel punto vendita di Catania.