Lavoro Sicilia: Ryanair, Penny Market e McDonald’s assumono

Lavoro Sicilia: posizioni aperte per diverse aziende in vari settori. Ecco le offerte di lavoro per Ryanair, Penny Market e McDonald's.

Lavoro Sicilia: diverse importanti aziende in vari settori, dalle compagnie aeree fino ad arrivare ai supermercati ed alla ristorazione sono in cerca di personale da assumere: Ecco quali sono le offerte più interessanti per Ryanair, Penny Market e McDonald’s e quali sono i requisiti necessari per poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: Ryanair

La celebre compagnia low cost irlandese sta organizzando 3 giorni di recruiting a Palermo per il 18, 19 e 20 maggio, al fine di assumere Personale di Cabina.

Nel corso della selezione, i candidati dovranno sostenere una prova di lingua inglese come pre-selezione per l’accesso ai colloqui individuali. I candidati ritenuti idonei accederanno al corso di formazione gratuito.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Statura compresa tra 157 cm e 188 cm;

Capacità di nuotare senza aiuto per 25 metri;

Disponibilità a lavorare su turni;

Ottima padronanza di inglese scritto e parlato;

Passione per i viaggi.

Per potersi candidare bisognerà accedere al sito di Ryanair e andare alla sezione “offerte di lavoro”. Basterà, poi, cercare l’inserzione relativa al recruiting di Palermo, cliccare su “apply now”.

Lavoro Sicilia: Penny Market

Penny Market, una delle aziende leader della grande distribuzione, offre la possibilità di svolgere degli stage come addetto vendita nelle filiali situate a Palermo, in via Fermi, e a Caltanissetta.

La risorsa lavorerà a fianco del personale esperto per imparare a relazionarsi con i clienti e approfondire le attività e le responsabilità all’interno di un punto vendita di una catena multinazionale. Tra i requisiti richiesti, passione, determinazione e voglia di imparare.

Lo stage sarà di 24 ore settimanali per una durata di 6 mesi.

Per potersi candidare, bisognerà accedere al sito di Penny Market alla sezione “Lavora con noi”, cliccare su “candidati” e cercare la posizione di proprio interesse.

Subito Lavoro Sicilia: McDonald’s

La nota catena americana di fast food è alla ricerca di un Addetto alla Ristorazione per il ristorante di Agrigento. La risorsa si occuperà di attività da svolgere sia un cucina che in sala:

In cucina, prepara i prodotti, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti;

In sala, si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole.

Tra i requisiti richiesti, ottime doti relazionali, diploma di scuola media superiore, orientamento al lavoro di squadra e flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

La candidatura si potrà inoltrare accedendo al sito di McDonald’s, alla sezione “lavora con noi”.