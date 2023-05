Lavori del futuro, 1 impiego su 4 cambierà entro il 2027: l’analisi

Entro il 2027 1 lavoro su 4 cambierà. Ma quali sono allora gli impieghi del futuro? Ecco l'analisi effettuata dal World Economic Forum.

Entro il 2027 moltissimi lavori cambieranno. Nello specifico 1 impiego su 4 sarà differente: a dirlo è il nuovo rapporto effettuato dal World Economic Forum. Questo porterà alla creazione di 69 milioni di nuovi posti di lavoro e l’eliminazione di 83 milioni. Chi si sta formando nei settori dell’intelligenza artificiale, della cyber-security e dei Big Data non avrà alcun problema di occupabilità: le posizioni lavorative in questi settori saranno interessate da una crescita del 30% entro il 2027.

Rivoluzione dei robot e algoritmi

La tecnologia è senz’altro sempre più avanzata e per chi si lavora in tale ambito non c’è da preoccuparsi. I big data sono tra le tecnologie più in crescita entro il 2027 e destinate a creare molti posti di lavoro, nello specifico circa il 30%.

La formazione dei lavoratori all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei Big data sarà la priorità del 42% delle aziende intervistate nei prossimi cinque anni, dopo il pensiero analitico (48%) e il pensiero creativo (43%)

Infatti, nella top 10 dei lavori del futuro ci sono: specialisti di A.I. e di machine learning; analisti business intelligence; esperti di sicurezza informatica; ingegneri Fin Tech, Data analist; Ingegneri della robotica; specialisti di Big Data; operatori di attrezzature agricole; specialisti in trasformazione digitale e sviluppatori di Block chain.

I lavori in via d’estinzione

Invece, i 10 lavori in via d’estinzione sono invece: sportellisti di banca, addetti ai servizi postali, cassieri, impiegati data entry, segretari amministrativi, archivisti, addetti alla contabilità, impiegati assicurazioni, venditori porta a porta, addetti al credito.

Gli investimenti nel verde

Gli investimenti nella transizione verde e nella mitigazione dei cambiamenti climatici favoriranno la crescita di ruoli più generalisti nel campo della sostenibilità, come gli specialisti della sostenibilità e i professionisti della protezione ambientale, per i quali si prevede una crescita rispettivamente del 33% e del 34%, che si tradurrà in un aumento di circa 1 milione di posti di lavoro.