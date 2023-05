Concorsi Sicilia: Università e ASP assumono nell’Isola

Concorsi Sicilia: Università e ASP cercano personale nell'Isola per diverse posizioni. Ecco quali sono i posti disponibili.

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità di posizioni aperte al momento per coloro i quali sono interessati ad un posto di lavoro nel settore pubblico. Per esempio, molte università e ASP siciliane sono alla ricerca di personale da inserire nel loro organico. Ecco quali alcune delle offerte principali in merito ai concorsi Sicilia attualmente attivi e di prossima scadenza.

Concorsi Sicilia: Università di Catania

Tra le offerte disponibili al momento per i concorsi Sicilia ne è presente uno che scadrà prossimamente. Infatti, l’Università di Catania ha indetto un concorso che mira all’assunzione di diversi ricercatori per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Nello specifico, Unict è alla ricerca di 31 unità da inquadrare con contratto a tempo determinato in diversi settori concorsuali. Per presentare la propria candidatura, procedura da effettuare telematicamente, c’è tempo fino al 18 maggio 2023. Invece, per ottenere maggiori informazioni in merito ai requisiti e alle informazioni utili per il concorso si suggerisce di prendere visione del bando integrale, disponibile sul sito dell’Università di Catania.

Subito lavoro Sicilia: Università di Messina

Oltre Unict anche l’Università di Messina è alla ricerca di unità per integrare il proprio personale. La selezione, che si svolgerà per titoli ed esami, mira alla copertura di 10 posti di categoria D, per l’area amministrativa gestionale. L’offerta proposta è quella di un contratto a tempo pieno e indeterminato con l’Università di Messina. Per presentare la propria candidatura bisognerà effettuare la procedura necessaria per via telematica entro le ore 13 del 18 maggio 2023.

Oltre questo concorso, l’ateneo messinese è alla ricerca di altre unità per ricoprire diverse posizioni con scadenza sempre il 18 maggio. Per prender visione dei bandi attivi si suggerisce di controllare la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sezione concorsi n.30 del 18 aprile 2023.

Offerte lavoro Sicilia: ASP di Trapani

Infine, tra le offerte disponibili per i concorsi Sicilia ne è presente anche una per l’ASP di Trapani. Nello specifico, il concorso prevede la selezione per titoli e colloquio di vari incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa. In particolare, le posizioni disponibili sono le seguenti:

U.O.C. Nefrologia e dialisi P.O. Trapani;

U.O.C. Neurologia con Stroke Unit P.O. di P.O. Trapani;

U.O.C. Direzione medica Presidio ospedaliero DEA I Ospedali riuniti Trapani – Salemi;

U.O.C. Direzione medica di Presidio ospedaliero DEA I Marsala;

U.O.C. MCAU P.O. di Pantelleria;

U.O.C. Medicina generale con lungodegenza P.O. Mazara del Vallo.

Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 21 maggio 2023 e si ricorda che la procedura va effettuata telematicamente. Per tutte le informazioni più specifiche in merito, si suggerisce di prendere visione del bando integrale di concorso, disponibile online.