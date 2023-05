Concorso carabinieri: si assumono 14 Tenenti

Concorso carabinieri: pubblicato il bando sul sito dell'Arma per il reclutamento di 14 profili. Ecco le informazioni e i requisiti necessari.

Il concorso, bandito dal ministero della Difesa per il reclutamento di 14 risorse prettamente a profilo tecnico, prevede la nomina a Tenenti dei carabinieri in servizio permanente per l’Arma. In particolare il concorso carabinieri cerca:

12 posti per i cittadini italiani che abbiano presentato domanda in tempo e rispecchino le caratteristiche elencate all’articolo 2 del bando pubblicato dal ministero. Di questi posti: 2 sono destinati a figure specializzate in medicina del lavoro, cardiologia, medicina interna, radiologia e psichiatria; 1 per la specialità in medicina medico generico; 1 per la specialità veterinaria; 3 per la specialità psicologia; 1 per la specialità investigazioni scientifiche- fisica; 1 posto per la specialità investigazioni scientifiche- chimica; 2 posti per la specialità genio; e, infine, 1 posto per la specialità amministrazione e commissariato.

che abbiano presentato domanda in tempo e rispecchino le caratteristiche elencate all’articolo 2 del bando pubblicato dal ministero. Di questi posti: 2 sono destinati a figure specializzate in medicina del lavoro, cardiologia, medicina interna, radiologia e psichiatria; 1 per la specialità in medicina medico generico; 1 per la specialità veterinaria; 3 per la specialità psicologia; 1 per la specialità investigazioni scientifiche- fisica; 1 posto per la specialità investigazioni scientifiche- chimica; 2 posti per la specialità genio; e, infine, 1 posto per la specialità amministrazione e commissariato. 2 posti riservati ai militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, nonché ai paritetici ruoli forestali che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 presente decreto, di cui: 1 posto per la specialità investigazioni scientifiche – chimica; 1 posto per la specialità amministrazione e commissariato.

Concorso carabinieri: i requisiti

Per potersi candidare al concorso bisognerà soddisfare i seguenti requisiti:

Non aver compiuto il 45esimo anno di età per i militari dell’Arma dei Carabinieri, con almeno 5 anni di servizio e che abbiano riportato nell’ultimo biennio una qualifica finale non inferiore a “eccellente”;

Non aver compiuto il 34esimo anno di età per Ufficiali in Ferma Prefissata che abbiano completato un anno di servizio e per Ufficiali Inferiori di completamento. N.B. non rientrano in questa categoria gli Ufficiali di Complemento che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;

Non aver compiuto il 32esimo anno di età se non appartenenti alle precedenti categorie;

Possedere la cittadinanza italiana;

Godere dei pieni diritti civili e politici;

Non essere stati detenuti, dispensati o dichiarati decaduti da cariche di Pubbliche Amministrazione licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda per inidoneità psico-fisica;

Non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, né trovarsi in situazioni incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri;

Non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

Concorso carabinieri: titoli di studio richiesti

Per candidarsi al concorso carabinieri bisognerà essere in possesso di particolari lauree magistrali a seconda della carica che si anela ad ottenere. I codici laurea, che il bando annovera, spaziano da lauree a indirizzo tecnico scientifico (ad esempio fisica LM 17, chimica LM 22 o ingegneria nucleare e gestionale LM 30) a lauree a indirizzo socio-giuridico (ad esempio Scienze politiche LM 87, scienze dell’amministrazione LM 63, economia LM56 e giurisprudenza LMG 01).

Come candidarsi

La candidatura potrà essere presentata online, secondo le modalità specificate del bando, entro il 26 maggio 2023. Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili nel bando del concorso carabinieri che è possibile trovare nella sezione Concorsi Pubblici del sito internet dell’Arma dei Carabinieri.