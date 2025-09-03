Settembre si apre con una lunga serie di scioperi nazionali, che rischieranno di paralizzare il sistema dei trasporti in tutta Italia, creando gravi disagi per cittadini e turisti. A essere coinvolti saranno treni, aerei e mezzi pubblici locali.

Lo stop ai treni: disagi dal 4 settembre

Il primo sciopero partirà domani, giovedì 4 settembre alle ore 21:00, per concludersi alle 18:00 di venerdì 5. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del settore ferroviario, in protesta per questioni legate alla sicurezza e ai contratti. Lo sciopero è stato indetto dal Sindacato Generale di Base e dall’assemblea nazionale PdM/PdB del Gruppo FSI, e coinvolgerà sia il trasporto passeggeri sia quello merci.

A Catania sono attesi forti disagi per i collegamenti ferroviari con Messina, Siracusa e Palermo. Trenitalia e Italo garantiranno soltanto una parte dei treni a lunga percorrenza, mentre i regionali rischiano di essere fortemente ridotti

Il 6 settembre tocca al trasporto aereo

Dopo i treni, sarà il cielo a fermarsi. Sabato 6 settembre scatterà lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto aereo:

i dipendenti Easyjet incroceranno le braccia dalle 12 alle 16,

incroceranno le braccia dalle 12 alle 16, quelli di WizzAir nello stesso orario,

nello stesso orario, il personale Volotea per l’intera giornata.

Alle agitazioni delle compagnie si aggiungono anche quelle dei lavoratori degli handler (servizi di assistenza a terra), della vigilanza e dei servizi aeroportuali, con possibili ripercussioni a catena. Per i passeggeri in partenza o arrivo a Fontanarossa, il rischio è quello di voli cancellati o in forte ritardo.

Si preannunciano disagi in molti aeroporti italiani tra cui quello di: Roma, di Milano, di Varese, Catania, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Situazione analoga anche il 26 settembre questa volta con lo sciopero nazionale del comparto aereo dalle 00:00 alle 23: 59. Tornerà scioperare anche il personale di Volotea con una protesta nazionale che durerà per l’intera giornata.

Trasporto locale: l’8 settembre sciopero anche a Catania

Non sarà da meno il trasporto pubblico locale. Lunedì 8 settembre è previsto uno sciopero che interesserà, oltre a Palermo ed Enna, anche Catania. I dettagli sulle fasce orarie non sono ancora definitivi, ma è probabile che gli autobus urbani potranno subire cancellazioni o riduzioni di corse.

In vista dello sciopero ferroviario di domani e di quello aereo del 6 settembre, le autorità invitano i cittadini a informarsi in anticipo sui servizi garantiti e a pianificare con attenzione gli spostamenti.