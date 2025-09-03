Settembre si apre con una lunga serie di scioperi nazionali, che rischieranno di paralizzare il sistema dei trasporti in tutta Italia, creando gravi disagi per cittadini e turisti. A essere coinvolti saranno treni, aerei e mezzi pubblici locali.
Lo stop ai treni: disagi dal 4 settembre
Il primo sciopero partirà domani, giovedì 4 settembre alle ore 21:00, per concludersi alle 18:00 di venerdì 5. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del settore ferroviario, in protesta per questioni legate alla sicurezza e ai contratti. Lo sciopero è stato indetto dal Sindacato Generale di Base e dall’assemblea nazionale PdM/PdB del Gruppo FSI, e coinvolgerà sia il trasporto passeggeri sia quello merci.
A Catania sono attesi forti disagi per i collegamenti ferroviari con Messina, Siracusa e Palermo. Trenitalia e Italo garantiranno soltanto una parte dei treni a lunga percorrenza, mentre i regionali rischiano di essere fortemente ridotti
Il 6 settembre tocca al trasporto aereo
Dopo i treni, sarà il cielo a fermarsi. Sabato 6 settembre scatterà lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto aereo:
- i dipendenti Easyjet incroceranno le braccia dalle 12 alle 16,
- quelli di WizzAir nello stesso orario,
- il personale Volotea per l’intera giornata.
Alle agitazioni delle compagnie si aggiungono anche quelle dei lavoratori degli handler (servizi di assistenza a terra), della vigilanza e dei servizi aeroportuali, con possibili ripercussioni a catena. Per i passeggeri in partenza o arrivo a Fontanarossa, il rischio è quello di voli cancellati o in forte ritardo.
Si preannunciano disagi in molti aeroporti italiani tra cui quello di: Roma, di Milano, di Varese, Catania, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Situazione analoga anche il 26 settembre questa volta con lo sciopero nazionale del comparto aereo dalle 00:00 alle 23: 59. Tornerà scioperare anche il personale di Volotea con una protesta nazionale che durerà per l’intera giornata.
Trasporto locale: l’8 settembre sciopero anche a Catania
Non sarà da meno il trasporto pubblico locale. Lunedì 8 settembre è previsto uno sciopero che interesserà, oltre a Palermo ed Enna, anche Catania. I dettagli sulle fasce orarie non sono ancora definitivi, ma è probabile che gli autobus urbani potranno subire cancellazioni o riduzioni di corse.
In vista dello sciopero ferroviario di domani e di quello aereo del 6 settembre, le autorità invitano i cittadini a informarsi in anticipo sui servizi garantiti e a pianificare con attenzione gli spostamenti.