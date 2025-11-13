Secondo quanto riportato da Studenti.it, il mese prossimo la scuola italiana sarà protagonista di una serie di scioperi scolastici che coinvolgeranno studenti, personale della scuola e altri lavoratori.

Le mobilitazioni, che spaziano dalla protesta climatica alla difesa dei diritti contrattuali, promettono un calendario pieno di appuntamenti, con possibili disagi alle lezioni da metà novembre fino a dicembre.

Gli studenti scenderanno in piazza: date

Secondo quanto scritto da Marianna Lunghi, gli scioperi inizieranno da venerdì 14 novembre. I movimenti protagonisti saranno Fridays For Future e Unione degli Studenti (UdS), che chiedono interventi concreti per la crisi climatica e una maggiore partecipazione dei giovani al sistema educativo.

Lo slogan dell’UdS, “Un’altra scuola, un altro mondo è possibile”, denuncia un sistema scolastico giudicato poco inclusivo e segnato da riforme considerate troppo punitive. La mobilitazione arriva a pochi giorni dalla Giornata internazionale dello studente, rafforzando il valore simbolico della protesta.

Due settimane più tardi, il 28 novembre, sarà la volta dei sindacati di base: Cobas, Usb, Cub, Sgb e Cobas Sardegna, affiancati da Unicobas. Le sigle protestano contro la Manovra 2026 e il contratto nazionale 2022-24, giudicato insufficiente per valorizzare il personale del pubblico impiego.

Tra le richieste principali:

Più fondi per rendere sicure le scuole

Un contratto equo e aggiornato;

Stop alle prove Invalsi e ai Pcto obbligatori;

No alla regionalizzazione del sistema scolastico;

Riconoscimento dell’anzianità per il personale Ata ex Enti Locali.

Successivo sciopero avverrà venerdì 12 dicembre, promosso dalla Cgil, diretta da Maurizio Landini. La protesta punta a denunciare salari bassi e precarietà, due criticità storiche del settore scolastico, dove i contratti non stabili restano tra i più numerosi d’Italia. La mobilitazione nasce dalla mancanza di investimenti pubblici e dal peggioramento delle condizioni lavorative, non da motivazioni legate al calendario.