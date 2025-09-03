A Catania sono ufficialmente iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile in Corso Martiri della Libertà! Si tratta di un intervento utile a collegare il lungomare della città, che a breve potrà essere interamente percorso in bici. D’altronde, si tratta di un tassello importante nella strategia di sviluppo della mobilità sostenibile all’interno della città.

Anche se la pista ha dimensioni contenute, avrà un impatto significativo, perché andrà a completare il collegamento con la pista ciclabile che a breve sorgerà su viale Africa. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: favorire gli spostamenti in bicicletta, per ridurre l’utilizzo dell’auto rendendo così la città di Catania a misura d’uomo e più sostenibile.

La realizzazione della nuova pista ciclabile

Dal punto di vista tecnico, e secondo i progetti iniziali, i nuovi lavori prevedono la realizzazione della pista ciclabile direttamente sulla carreggiata stradale. Durante i lavori si procederà con la scarificazione dell’asfalto per uno spessore di 8 centimetri e una larghezza di 4 metri, seguita dal rifacimento completo della pavimentazione con strati di binder e usura simili a quelli già presenti in zona. Inoltre, la pista ciclabile sarà bidirezionale, con una larghezza di 2,50 metri, ovvero il minimo consentito dalla normativa vigente, e una lunghezza di 471 metri.

Anche in questo caso la sicurezza sarà al centro del progetto, infatti la separazione dalla carreggiata sarà garantita attraverso l’installazione di cordoli in gomma larghi non meno di 50 centimetri. A questi lavori si aggiungono quelli relativi al ripristino dei marciapiedi e dei muri adiacenti.