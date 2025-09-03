Una buona notizia per migliaia di famiglie siciliane: i buoni libro destinati agli studenti delle scuole medie e superiori saranno erogati immediatamente, senza lunghe attese burocratiche. n totale, parliamo di circa 18 milioni di euro destinati a sostenere l’acquisto dei libri scolastici per l’anno 2025/2026. Un intervento concreto e tempestivo, pensato per alleggerire le spese scolastiche a carico delle famiglie

La Regione Siciliana e l’Anci (l’associazione dei Comuni) hanno infatti trovato un accordo che permette ai Comuni di anticipare i soldi alle famiglie che ne hanno diritto, in attesa che si completino le procedure amministrative regionali.

I fondi disponibili per le famiglie

Ogni anno, il costo dei libri scolastici pesa molto sui bilanci familiari, soprattutto per chi ha più figli a scuola. Con questa decisione, le famiglie che hanno già fatto domanda non dovranno aspettare: i Comuni potranno versare subito il contributo, così da permettere ai ragazzi di iniziare le lezioni con tutto il materiale necessario.

“Gli uffici stanno ultimando le verifiche per trasferire ai Comuni circa 18 milioni di euro – ha spiegato l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano – ma per non lasciare indietro nessuno abbiamo deciso, insieme all’Anci, di dare la possibilità di erogare i contributi sin da subito”.

Sindaci in prima linea per aiutare le famiglie

Anche i sindaci sono in prima linea per aiutare le famiglie. “Conosciamo bene i bisogni dei nostri cittadini – ha dichiarato il presidente dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta – e in vista del rientro a scuola del 15 settembre, chiediamo ai Comuni di anticipare le somme a chi ne ha davvero bisogno. È una scelta di buon senso per garantire serenità alle famiglie, soprattutto a quelle meno abbienti”.

Per poter fare richiesta, consigliamo di visionare il sito web del proprio comune, in quanto le procedure possono cambiare da comune a comune.