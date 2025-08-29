Bando assistenti sociali nel Catanese Il Comune di Santa Venerina, in provincia di Catania, ha pubblicato il bando per assistenti sociali Catania, finalizzato alla copertura di posti nel profilo di “Assistente sociale” – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. La scadenza per presentare le candidature è fissata al 10 settembre 2025.

Bando assistenti sociali nel Catanese: Requisiti richiesti

Possono partecipare al concorso tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

età minima di 18 anni e rispetto dei limiti previsti per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali ostative o misure che impediscano l’accesso agli impieghi pubblici;

non essere sottoposti a procedimenti penali in corso;

non essere stati destituiti o dispensati da pubbliche amministrazioni per insufficiente rendimento;

laurea triennale, magistrale o diploma universitario in discipline attinenti al servizio sociale;

idoneità fisica e psichica;

conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese;

iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti sociali;

patente di guida di categoria B.

Procedura selettiva

La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli e una prova orale, che comprenderà:

diritto amministrativo e ordinamento degli enti locali;

diritti e doveri dei dipendenti pubblici;

quadro normativo dei servizi sociali nazionali e regionali;

metodi e tecniche del servizio sociale;

misure di contrasto alla povertà e alla violenza di genere;

elementi di diritto privato, costituzionale e penale;

conoscenze informatiche di base e lingua inglese.

Bando assistenti sociali nel Catanese: Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale inPA entro il 10 settembre 2025. Per candidarsi, è necessario possedere SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. L’istanza online richiede l’indicazione di un indirizzo PEC attivo.

Consultazione del bando

Tutti i dettagli del concorso sono disponibili nel BANDO integrale pubblicato sul portale inPA, dove è possibile scaricare il documento in formato PDF. Il bando contiene informazioni aggiuntive su requisiti, modalità di selezione e termini di partecipazione.