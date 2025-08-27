Concorso Ministero della Giustizia: manca poco alla scadenza del bando per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in tutto il territorio nazionale e il concorso è rivolto sia a laureati che a diplomati. Ecco tutte le informazioni da sapere per poter effettuare la propria candidatura.

Concorso Ministero della Giustizia: i profili disponibili

Le 2.970 unità di personale non dirigenziale si suddividono in 2 differenti profili:

370 unità nell’Area funzionari (Codice 01) a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP);

a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP); 2.600 unità nell’Area assistenti (Codice 02) a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria.

Concorso Ministero della Giustizia: i requisiti richiesti

Per essere ammessi al concorso bisogna soddisfare i requisiti generali richiesti per accedere alla pubblica amministrazione, che sono i seguenti:

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (o altre condizioni previste dalla legge);

Maggiore età;

Godimento dei diritti civili e politici;

Idoneità fisica all’impiego;

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

Assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Per il profilo di funzionario è necessario il conseguimento di una laurea triennale o magistrale in discipline giuridiche, economiche o politico-sociali. Sono, quindi, accettati candidati con lauree in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche (L-36), Giurisprudenza (LMG-01) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Per il profilo di assistente è sufficiente aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente.

Concorso Ministero della Giustizia: i posti disponibili a Catania

Per entrambi i profili presenti nel bando, anche a Catania ci sono posti disponibili.

Per il profilo di Funzionario (Codice 01) nel capoluogo etneo il numero di posizioni disponibili è di 14.

Per il profilo di Assistente (Codice 02), a Catania verranno collocate 57 unità di personale.

I posti nel resto d’Italia

Nel resto della penisola, i posti disponibili sono i seguenti.

Funzionario (Codice 01):

Ancona : 18 posti

: 18 posti Bologna : 28 posti

: 28 posti Brescia : 22 posti

: 22 posti Cagliari : 3 posti

: 3 posti Caltanissetta : 6 posti

: 6 posti Campobasso : 5 posti

: 5 posti Catanzaro : 14 posti

: 14 posti Firenze : 32 posti

: 32 posti Genova : 9 posti

: 9 posti L’Aquila : 11 posti

: 11 posti Messina : 11 posti

: 11 posti Milano : 32 posti

: 32 posti Napoli : 9 posti

: 9 posti Palermo : 13 posti

: 13 posti Perugia : 12 posti

: 12 posti Potenza : 15 posti

: 15 posti Reggio Calabria : 8 posti

: 8 posti Roma : 25 posti

: 25 posti Salerno : 5 posti

: 5 posti Sassari : 5 posti

: 5 posti Taranto : 1 posto

: 1 posto Torino : 24 posti

: 24 posti Trieste : 16 posti

: 16 posti Venezia: 32 posti

Le prove previste

L’iter di selezione è semplificato e prevede una sola prova scritta. Per chi la supererà, si passerà alla valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. La struttura è la seguente:

25 quesiti sulle materie specifiche del profilo;

sulle materie specifiche del profilo; 8 quesiti per verificare le capacità logico-deduttive e di ragionamento critico-verbale;

per verificare le capacità logico-deduttive e di ragionamento critico-verbale; 7 quesiti situazionali per valutare le capacità di giudizio in contesti lavorativi concreti.

La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30.

Le materie da studiare variano in base al profilo per cui ci si vuole candidare. A tal proposito si consiglia di consultare il bando a questo link.

Come candidarsi

Come già anticipato, la scadenza è imminente ed è fissata a venerdì 29 agosto. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica tramite il Portale InPA, al quale si può accedere con SPID o CIE. Si ricorda che per potersi candidare è necessario il possedimento di un PEC (posta elettronica certificata).