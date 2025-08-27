Concorso Ministero della Giustizia: manca poco alla scadenza del bando per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in tutto il territorio nazionale e il concorso è rivolto sia a laureati che a diplomati. Ecco tutte le informazioni da sapere per poter effettuare la propria candidatura.
Concorso Ministero della Giustizia: i profili disponibili
Le 2.970 unità di personale non dirigenziale si suddividono in 2 differenti profili:
- 370 unità nell’Area funzionari (Codice 01) a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP);
- 2.600 unità nell’Area assistenti (Codice 02) a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria.
Concorso Ministero della Giustizia: i requisiti richiesti
Per essere ammessi al concorso bisogna soddisfare i requisiti generali richiesti per accedere alla pubblica amministrazione, che sono i seguenti:
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (o altre condizioni previste dalla legge);
- Maggiore età;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Idoneità fisica all’impiego;
- Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- Assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso una pubblica amministrazione.
Per il profilo di funzionario è necessario il conseguimento di una laurea triennale o magistrale in discipline giuridiche, economiche o politico-sociali. Sono, quindi, accettati candidati con lauree in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche (L-36), Giurisprudenza (LMG-01) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.
Per il profilo di assistente è sufficiente aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente.
Concorso Ministero della Giustizia: i posti disponibili a Catania
Per entrambi i profili presenti nel bando, anche a Catania ci sono posti disponibili.
Per il profilo di Funzionario (Codice 01) nel capoluogo etneo il numero di posizioni disponibili è di 14.
Per il profilo di Assistente (Codice 02), a Catania verranno collocate 57 unità di personale.
I posti nel resto d’Italia
Nel resto della penisola, i posti disponibili sono i seguenti.
Funzionario (Codice 01):
- Ancona: 18 posti
- Bologna: 28 posti
- Brescia: 22 posti
- Cagliari: 3 posti
- Caltanissetta: 6 posti
- Campobasso: 5 posti
- Catanzaro: 14 posti
- Firenze: 32 posti
- Genova: 9 posti
- L’Aquila: 11 posti
- Messina: 11 posti
- Milano: 32 posti
- Napoli: 9 posti
- Palermo: 13 posti
- Perugia: 12 posti
- Potenza: 15 posti
- Reggio Calabria: 8 posti
- Roma: 25 posti
- Salerno: 5 posti
- Sassari: 5 posti
- Taranto: 1 posto
- Torino: 24 posti
- Trieste: 16 posti
- Venezia: 32 posti
Le prove previste
L’iter di selezione è semplificato e prevede una sola prova scritta. Per chi la supererà, si passerà alla valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. La struttura è la seguente:
- 25 quesiti sulle materie specifiche del profilo;
- 8 quesiti per verificare le capacità logico-deduttive e di ragionamento critico-verbale;
- 7 quesiti situazionali per valutare le capacità di giudizio in contesti lavorativi concreti.
La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30.
Le materie da studiare variano in base al profilo per cui ci si vuole candidare. A tal proposito si consiglia di consultare il bando a questo link.
Come candidarsi
Come già anticipato, la scadenza è imminente ed è fissata a venerdì 29 agosto. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica tramite il Portale InPA, al quale si può accedere con SPID o CIE. Si ricorda che per potersi candidare è necessario il possedimento di un PEC (posta elettronica certificata).