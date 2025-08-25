Ritorna la tanto attesa Fiera dello Jonio 2025! La nuova fiera, interamente dedicata alle bellezze siciliane si prepara a tornare ad Acireale dal 5 al 14 settembre. Il cuore e il centro storico si animeranno di musica, colori e sapori tipici, d’altronde si tratta di un appuntamento imperdibile per tutta la Sicilia! L’evento si svolgerà ogni giorno dalle ore 18.00 alle ore 23.00, offrendo ai visitatori e ai tanti turisti attesi un’esperienza unica tra cultura, tradizione e innovazione.

Una tradizione quasi centenaria

Fiera dello Jonio: una delle fiere più antiche e prestigiose dell’isola, che affonda le sue radici nel lontano 1932, richiamando l’antica Fiera Franca di Santa Venera, istituita nel 1422 da Alfonso il Magnanimo. Allora, come oggi, la fiera rappresenta un momento di scambio e incontro, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti e le eccellenze provenienti non solo dal territorio delle Aci ma da tutto il mondo.

Il centro storico di Acireale, con le sue chiese monumentali e il maestoso Duomo, farà da cornice suggestiva a questo tanto amato evento, trasformandosi in un vero e proprio crocevia di idee, artigianato, commercio, industria, agricoltura e gastronomia. La Fiera dello Jonio è molto più di una semplice esposizione: è una preziosa opportunità per la circolazione di nuove idee, prodotti innovativi, che trovano spazio accanto alla preziosa tradizione artigianale siciliana. Qui si celebrano i nuovi talenti locali e si promuove la creatività e l’artiginato. Segna le date sul calendario e non perdere l’occasione di partecipare ad una delle fiere siciliane più amate!