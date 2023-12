Catania, “Magico Natale” a Palazzo Biscari: presenti decine di artigiani locali

Si sono ormai conclusi i mercatini di natale a Palazzo Biscari, l'annuale incontro che vede la partecipazione di decine di artigiani.

Si è ormai concluso l’annuale incontro natalizio a Palazzo Biscari. Anche quest’anno decine di artigiani locali hanno potuto esporre i loro manufatti nelle monumentali sale di uno dei palazzi barocchi più affascinanti della città. Un connubio perfetto tra la magica atmosfera del natale e l’affascinante stile artistico.

L’evento

L’incontro ad ingresso gratuito è stato distribuito in tre giornate: 17,18,19 dicembre 2023, con orario continuato dalle 10:00 alle 21:00. Il palazzo barocco ha permesso a decine di attività locali di far conoscere i loro prodotti e la loro storia facendo viaggiare e sognare terre lontane o permettendo ai visitatori di conoscere realtà locali e con prodotti 100% di origine siciliana.

La gastronomia ha giocato un ruolo centrale, con i suoi stand pronti a far scoprire il sapore dei loro prodotti, delle autentiche prelibatezze tradizionali realizzate con i frutti della nostra terra: creme di pistacchio, marmellate, liquori, biscotti e cioccolatini natalizi. Se molti artigiani permettevano di riscoprire le prelibatezze dell’isola, altri invece regalavano sapori di terre lontane, condividendo, con chi fosse pronto ad ascoltare, un pezzo della loro storia e della loro formazione. Un esempio è l’azienda Valdebona Chocolate, la quale con estrema cura illustrava le sue conoscenze della lavorazione del cioccolato apprese durante gli anni di formazione in Messico. Felici di far conoscere al popolo siculo terre e tradizioni lontane e diverse dalle nostre. Ed è proprio questa la magia di Natale: il racconto e la passione che unisce due tradizioni apparentemente inconciliabili.

I prodotti proposti

I mercatini di Natale si trasformano così in un’autentica vetrina di creatività artigianale dove anche borse e vestiti fatti a mano diventano protagonisti ed espressione di un meraviglioso talento. Ogni pezzo realizzato è frutto di ore di lavoro, condotto con estrema cura dei dettagli e con l’utilizzo di materiali di alta qualità; realizzando così non solo capi di abbigliamento, ma vere e proprie opere d’arte da indossare.

Non mancano prodotti per la cura del corpo e per la salute, realizzati interamente con i frutti genuini della nostra terra, fornendo ai visitatori delle conoscenze sui prodotti che ogni giorno sono sulle loro tavole e che, oltre ad essere squisiti, possono essere impiegati anche per la cura della pelle. I visitatori hanno potuto sia portare a casa un pezzo unico nel suo genere che contribuire a mantenere viva l’arte e l’artigianato locale.

I mercatini di Natale diventano luoghi di incontro e di condivisione culturale. Infatti i pomeriggi di lunedì 18 e di martedì 19 sono stati dedicati alla presentazione di due romanzi: “La casa del carrubbo” di Barbara Bellomo e “Le piccole cose connesse a peccato” di Lorena Spampinato. Largo spazio alla voce femminile tutta sicula. Entrambe la autrici hanno elogiato il carattere della loro isola, pronta a fare da sfondo alle vicende narrate.

In conclusione, l’esperienza dei mercatini di Natale al Palazzo Biscari è perfettamente riuscita nel suo intento: far conoscere le abilità dei suoi artigiani, la riscoperta della nostra terra che ha tanto da offrire e raccontare. Permettendo a tutti i visitatori di guardare la propria isola con altri occhi, più consapevoli e fieri delle ricchezze e della cultura che ha da offrire.