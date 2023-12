ZES Sicilia Orientale: interporto e tangenziale di Catania al centro dei lavori

Consegna dei lavori del progetto di riqualificazione di alcune ZES della Sicilia Orientale. La città di Catania al centro dell'intervento.

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, verranno ufficialmente consegnati i lavori dell’intervento “Accessibilità all’Interporto di Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso“.

L’intervento

Si tratta di un intervento coordinato dal commissario straordinario del governo per la ZES (Zone Economiche Speciali) della Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano, con l’intesa del sindaco di Catania, Enrico Trantino, e dell’amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani, Brigida Alaimo. I lavori sono stati finanziati dal fondo “Next Generation EU“, grazie ad un importo complessivo pari a 2.000.000€ di cui circa 1.300.000€ sono stati impiegati proprio per ultimare il progetto.

Le Zone Economiche Speciali sono state individuate per l’esecuzione di infrastrutture di collegamento “ultimo miglio” di porti e aree industriali con le reti di trasporto nazionale, per il miglioramento dell’urbanizzazione primaria delle aree industriali e per la definizione di sistemi infrastrutturali resilienti. I lavori consistono, dunque, nella realizzazione di una rotatoria che migliorerà la sicurezza e la transitabilità all’intersezione – in termini di fluidità del traffico e di riduzione dei fenomeni di congestione – così come nella riqualificazione dei tratti di strada immediatamente precedenti e successivi, consentendo un accesso più ordinato e sicuro alla zona industriale dalla tangenziale di Catania.

Il progetto

All’esecuzione dell’opera seguirà l’applicazione del Protocollo di Legalità, con firma delle prefetture di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa ed Enna e il Commissario della ZES che prevede l’impegno per tutte le imprese coinvolte nella filiera dei lavori, compresi fornitori e sub-appaltatori, nel fornire informazioni di carattere finanziario, tramite un’apposita banca dati, e a denunciare possibili interferenze da parte della criminalità organizzata.

Le date di scadenza per la consegna e l’ultimazione dei lavori saranno, rispettivamente, il 31 dicembre di quest’anno ed il 30 giugno 2026.