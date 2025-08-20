Scegliere l’università non è mai semplice: si tratta di una decisione che può influenzare in modo decisivo il futuro professionale. Con un mercato del lavoro in continua evoluzione, orientarsi verso le lauree più richieste può fare la differenza per trovare un impiego stabile e ben retribuito.

Perché la laurea resta un investimento

Nonostante il dibattito sulla reale utilità del titolo accademico, i dati confermano che i laureati hanno maggiori possibilità di lavorare rispetto a chi si ferma al diploma. In Italia, a cinque anni dalla laurea oltre il 90% dei giovani è occupato, con stipendi che superano i 1.700 euro mensili nel caso delle lauree magistrali.

Le lauree più richieste oggi in Italia

Le statistiche mostrano che alcune aree di studio garantiscono sbocchi professionali più rapidi e sicuri.

Ingegneria e tecnologia

Le lauree in ingegneria restano tra le più richieste dal mercato. Ingegneria informatica, gestionale e industriale registrano tassi di occupazione superiori al 90% a cinque anni dal titolo. Con la crescita di settori come intelligenza artificiale, robotica e cybersecurity, le prospettive sono in continua espansione.

Professioni sanitarie

Medicina, infermieristica, fisioterapia e tutte le lauree legate alla salute offrono un impiego quasi assicurato. La pandemia ha reso ancora più evidente l’importanza di questi profili, e la domanda di personale sanitario continuerà a crescere nei prossimi anni.

Economia e scienze sociali

Le lauree in economia consentono di accedere a carriere nella consulenza, nel management e nella finanza. Anche psicologia e scienze della comunicazione stanno guadagnando spazio, grazie all’attenzione delle aziende al benessere organizzativo e alla gestione dei media digitali.

Data science e statistica

Tra le lauree più richieste del futuro ci sono quelle legate ai dati. Con la digitalizzazione, le imprese cercano sempre più esperti in analisi statistica, big data e intelligenza artificiale, figure in grado di trasformare i numeri in strategie concrete.

Tendenze emergenti: sostenibilità e green jobs

La transizione ecologica apre nuove strade anche nel mondo accademico. Ingegneria ambientale, scienze della sostenibilità e tecnologie verdi sono lauree che stanno diventando sempre più richieste, con opportunità crescenti sia nel pubblico che nel privato.

Le università italiane più apprezzate

Oltre alla scelta della facoltà, anche l’ateneo conta. Università come il Politecnico di Milano (per l’ingegneria) e la Bocconi di Milano (per l’economia) sono riconosciute a livello internazionale e garantiscono una maggiore spendibilità del titolo.

Lauree più richieste: uno sguardo al futuro

Guardando ai prossimi anni, il mercato del lavoro premierà chi possiede competenze digitali, scientifiche e green. Puntare sulle lauree più richieste in questi settori significa aumentare le proprie possibilità di trovare un impiego stabile e ben pagato, riducendo i tempi di ingresso nel mondo del lavoro.