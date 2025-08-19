Ryanair lancia un’imperdibile Offerta Flash per chi sogna di viaggiare low-cost in autunno. Solo per oggi e domani, 19 e 20 agosto 2025, è possibile prenotare voli a partire da 14,99 € verso numerose destinazioni in Italia e in Europa, con partenze comprese tra il 1° settembre e il 31 ottobre. Basta inserire il codice sconto FSALE15P al momento dell’acquisto per ottenere uno sconto del 15% sul prezzo del biglietto. Una promozione valida anche dagli aeroporti siciliani di Catania, Palermo e Trapani, da cui si parte alla scoperta di città europee con un piccolo budget.

Voli in offerta da Catania: Europa a partire da 17€

Se parti da Catania, questa Offerta Flash di Ryanair è l’occasione perfetta per organizzare una fuga autunnale senza spendere una fortuna. I voli scontati partono da 14 euro, con tante destinazioni europee raggiungibili a meno di 30 euro. Tra le tratte più care figurano Bucarest con soli 23,96 €, oppure scegliere mete come Tirana (da 25,19 €), Vienna (da 27,96 €), Atene (da 28,72 €), Londra Stansted (da 29,20 €) o Sofia (da 30,62 €).

Voli in offerta da Palermo: tra Croazia, Francia e Spagna

Per chi parte da Palermo, l’Offerta Flash di Ryanair apre le porte a destinazioni europee affascinanti a prezzi decisamente convenienti. Non mancano le offerte per l’aeroporto di Palermo, anche in questo caso la metà più economica sarà raggiungibile con soli 14 euro. Tra le mete più care, con soli 26,43 €, è possibile volare a Zagabria, ideale per chi cerca una città ricca di storia e atmosfera. Poco sopra i 30 euro troviamo diverse opzioni: Parigi (Beauvais) da 30,59 €, Valencia da 30,62 €, e Madrid da 32,44 €, perfette per chi sogna un break in stile spagnolo o francese.

Voli in offerta da Trapani

Anche dallo scalo di Trapani Birgi, Ryanair propone offerte interessanti per chi sogna di esplorare l’Europa centrale e orientale. Anche in questo caso le offerte partono da meno di 20 euro, con soli 17 euro si potranno raggiungere le più belle città italiane. Le mete più care sono quelle a 30,62 €, in questo caso si può volare verso la suggestiva Bratislava, capitale della Slovacchia, perfetta per un weekend tra castelli e caffè storici. Con un piccolo investimento in più, ci sono voli per Katowice (Polonia) da 42,49 €, e per Bruxelles Charleroi (Belgio) da 65,36 €, ideale per scoprire le Fiandre e gustare birre artigianali e cioccolato belga.