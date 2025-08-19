Bonus psicologo: il tanto atteso bonus psicologo sarà attivo anche nel 2025! Per l’anno in corso, il Parlamento ha stanziato un fondo di 9,5 milioni di euro, garantendo così la continuità dell’iniziativa. A questo si aggiungeranno alcune novità importanti, che verranno introdotte attraverso un decreto elaborato dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il contributo previsto può arrivare fino a un massimo di 1.500 euro per ciascun beneficiario, e potrà essere richiesto da tutti i cittadini con un ISEE inferiore ai 50.000 euro. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi ha bisogno di un supporto psicologico ma si trova in difficoltà economica.

L’INPS ha già confermato che le domande per accedere al bonus potranno essere presentate a partire dal 15 settembre.

Bonus psicologo, come richiederlo

Per ottenere il bonus psicologo è necessario presentare una specifica richiesta all’INPS, esclusivamente in modalità online.

Come indicato nel messaggio n. 2460 dell’11 agosto 2025, la domanda va inoltrata telematicamente accedendo al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando l’opzione “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”. L’accesso può avvenire tramite una delle modalità previste per i servizi digitali INPS.

Si potranno seguire una delle seguenti modalità:

portale web dell’Istituto, accedendo a questa pagina tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS). Una volta autenticati il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 .

Bonus psicologo, le date da segnare

Si avrà quindi tempo di presentare la domanda dal 15 settembre e fino al 14 novembre 2025. SI ricorda che ogni utenti dovrà essere in possesso di una certificazione ISEE valida, con un valore non superiore a 50.000 euro.

È importante sottolineare che questa finestra temporale, da settembre a novembre 2025, è stata stabilita dal Decreto del 10 luglio 2025 per permettere la richiesta del contributo relativo alle sedute di psicoterapia svolte nel 2024 e nel 2025, oppure per quelle che si effettueranno successivamente, fino all’esaurimento delle risorse assegnate.

Bonus psicologo, le fasce ISEE

Nel Decreto attuativo dell’agevolazione si legge che l’importo è stabilito in base al reddito ISEE del richiedente: