Con l’arrivo del weekend di Ferragosto, si preannunciano strade e traffico in tilt in tutta Italia! Le previsioni dell’Osservatorio sulla mobilità stradale di Anas indicano che tra sabato 16 e domenica 17 agosto si registreranno circa 12 milioni e 210mila spostamenti in auto.

Le previsioni di Viabilità Italia

Viabilità Italia ha già segnalato bollino rosso a partire dal pomeriggio di giovedì 14 agosto e per tutta la giornata di venerdì 15, con una forte intensificazione del traffico in uscita dai grandi centri urbani in direzione delle località turistiche: verso il mare nel Sud Italia, verso la montagna al Nord e in direzione dei confini internazionali. Sabato 16 agosto si prevede un calo dei volumi di traffico, con spostamenti prevalentemente brevi per escursioni o gite giornaliere. Domenica 17, invece, è atteso un nuovo picco di circolazione, soprattutto per i rientri verso le città.

Inoltre, per aumentare la sicurezza sulle strade durante il periodo estivo, Anas ha rafforzato la presenza del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridotto il numero di cantieri attivi: fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, pari a circa l’83% del totale.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha lanciato un appello agli automobilisti: “mai al volante con il cellulare. Guidare con attenzione e prudenza è fondamentale, soprattutto in queste giornate di intenso traffico. L’euforia delle vacanze e la fretta possono portare a comportamenti rischiosi”.

Le strade più trafficate

Tra le arterie più trafficate:

A2 “Autostrada del Mediterraneo” in Campania, Basilicata e Calabria;

Statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria;

A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

Statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna;

Statale 148 “Pontina” e statale 7 “Appia” nel Lazio;

Itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna;

Statali SS1 Aurelia e SS16 Adriatica lungo le coste di Lazio, Toscana, Liguria e Puglia.

Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore venerdì 15 agosto dalle 7 alle 22, sabato 16 dalle 8 alle 16 e domenica 17 dalle 7 alle 22, per facilitare la circolazione delle auto.