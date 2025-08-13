Concorso Ministero dell’Interno: il Ministero dell’Interno ha pubblicato un avviso di selezione per l’assunzione di 77 operatori, riservato a candidati appartenenti alle categorie protette ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68. La procedura è finalizzata all’inserimento a tempo indeterminato e con orario pieno presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio, sono previsti 44 posti per profili amministrativi e 33 per profili tecnici. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Concorso Ministero dell’Interno, i posti disponibili

Ecco l’elenco chiaro dei posti disponibili in Sicilia per la selezione del Ministero dell’Interno, suddivisi per provincia e profilo:

Agrigento: 1 operatore amministrativo presso il Commissariato,

1 operatore amministrativo presso il Commissariato, Caltanissetta : 1 operatore tecnico,

: 1 operatore tecnico, Catania : 1 operatore amministrativo presso la Questura, 2 operatori tecnici presso la Questura,

: 1 operatore amministrativo presso la Questura, 2 operatori tecnici presso la Questura, Palermo: 2 operatori amministrativi,1 presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, 1 presso l’XI Reparto Mobile della Polizia di Stato. Saranno disponibili anche 3 posti per operatori tecnici:2 presso la Questura, 1 presso la VII Zona della Polizia di Frontiera per la Sicilia.

Concorso Ministero dell’Interno, come candidarsi

Gli interessati alla selezione non devono inviare la domanda di partecipazione direttamente al Ministero dell’Interno, in quanto l’avviamento alla procedura sarà gestito esclusivamente dai Centri per l’Impiego competenti per territorio. Eventuali domande trasmesse al Ministero verranno archiviate senza essere esaminate, poiché inviate a un ente non competente.

Per partecipare alla selezione per il ruolo di Operatore presso il Ministero dell’Interno, i candidati dovranno seguire le indicazioni contenute nel bando pubblicato dai Centri per l’Impiego, rispettando le modalità e le scadenze riportate. Durante la partecipazione a una selezione pubblica, è sempre consigliabile che il candidato disponga di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Gli Enti, infatti, possono utilizzare questo strumento per comunicare ufficialmente con i partecipanti, inviando avvisi, convocazioni o richieste di documentazione.

Concorso Ministero dell’Interno, come si svolge la selezione

Sarà richiesto ai nuovi 77 operatori:

l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste nell’ambito dell’Area degli operatori rispettivamente per i profili di ruolo di operatore amministrativo (Famiglia Amministrativa e della Comunicazione) e di operatore tecnico (Famiglia Tecnico – Informatica);

previste nell’ambito dell’Area degli operatori rispettivamente per i profili di ruolo di operatore amministrativo (Famiglia Amministrativa e della Comunicazione) e di operatore tecnico (Famiglia Tecnico – Informatica); l’adeguata conoscenza della lingua italiana per gli avviati a selezione che non sono cittadini italiani.

I partecipanti saranno sottoposti a un colloquio e a una prova pratica di idoneità.