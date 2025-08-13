In occasione del prossimo week end di Ferragosto, l’Amministrazione comunale ha predisposto un piano supplementare di igiene e pulizia urbana. Il nuovo piano di pulizia straordinario interesserà le principali aree del litorale cittadino, tra cui: Plaia, Boschetto e Lungomare.

Le attività di pulizia

tra le attività predisposte dal nuovo piano straordinario di pulizia urbana vi sono il rafforzamento delle attività di raccolta rifiuti e igiene comprenderanno il lavaggio e lo spazzamento meccanizzato giornaliero, il costante svuotamento dei cestini e, per ogni giornata, una doppia raccolta dei rifiuti. L’obiettivo rimane sempre lo stesso, garantire un ambiente ordinato e decoroso in un periodo di massima affluenza e di maggiore fruizione degli spazi pubblici, considerato il ponte di mezzo agosto, da svolgere all’insegna dell’ordine e del decoro

“Con questo intervento aggiuntivo -hanno spiegato il sindaco Enrico Trantino e l’assessore all’ecologia Massimo Pesce- intendiamo rafforzare il decoro e la pulizia delle nostre aree costiere, offrendo a cittadini e visitatori un ambiente accogliente e rispettoso della bellezza naturale che caratterizza il nostro territorio. Chiediamo a tutti la massima collaborazione: non abbandonare rifiuti sulle spiagge e lungo la costa, ma utilizzare gli appositi contenitori differenziati è un gesto semplice e rispettoso dell’ambiente ma anche una responsabilità condivisa”.